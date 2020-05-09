▲日兼三職堅強守護家庭，沈嫊芬獲選全國自強母親。（圖／桃園家扶中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

丈夫重病、接連生意被倒債及住家被法拍…等連串生活打擊，沈嫊芬一肩扛起家庭經濟重擔，日兼三職仍秉持樂觀開朗的個性，不怨天不尤人，最常掛在嘴邊的一句話是：「不然怎麼辦，還是要面對啊！」沈嫊芬遇逆境艱辛卻充滿向陽力量的堅韌精神，獲桃園家扶中心推薦入選為全國自強母親，以示肯定。

▲媽媽我愛您！沈嫊芬獲選全國自強母親，兒女緊緊擁抱送愛。（圖／桃園家扶中心提供）

桃園家扶中心指出，「2020全國自強母親表揚活動」雖受到疫情影響而停辦，但每一位自強母親，都展現一份為守護家庭的堅定，值得被肯定。其中，該中心推薦入選為今年的全國自強母親沈嫊芬，與丈夫育有三子，未料，多年前，丈夫罹癌、接連生意被倒債及住家被法拍等不如意事相繼而來。

面臨無家可歸的窘境、丈夫重病、孩子尚年幼，沈嫊芬在惡劣情況下，沒有選擇逃離，反而一肩扛起照顧丈夫、孩子及家庭經濟重擔。為照顧生病丈夫和年幼孩子，沈嫊芬在沒有工作收入情況下，為了維持家計她趁空檔時進行資源回收。一開始使用三輪腳踏車，有時資源回收物品過重時，才讀國小的大兒子在後面推，年幼的二兒子及小兒子坐在後座，身材嬌小的嫊芬用盡全力踩著，一步一步不畏艱辛帶著全家往前方。

一次，因使用三輪腳踏車時不慎刮傷停在路邊的警車，老實的沈嫊芬擔心需理賠卻也不敢逃逸，員警見沈嫊芬願意負責的態度並得知家境後，暖心告知無須理賠，甚至為沈嫊芬爭取到警局清潔工作。為了增加家庭經濟來源，沈嫊芬沒有鬆懈，更是身兼三職，一是公所以工代賑、二是麵店打烊班人員、三是資源回收，即使再累，嫊芬還是咬緊牙關撐下去，就為了呵護這個家。沈嫊芬相信，只要認真前行，有朝一日脫貧後，幫助需要幫助的人。

►我沒有遲到，是時間遲到了！