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「2022自強母親」陳美琦　為一家6口曾身兼4職守護家庭

▲陳美琦堅強守護家庭，榮獲「2022自強母親」。（圖／桃園家扶中心提供）

▲桃園家扶中心張伏杉主任頒贈獎座給全國自強母親陳美琦 (左)，給予鼓勵肯定。（圖／桃園家扶中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

現年56歲、育有4名子女的桃園婦女陳美琦，因丈夫脊髓斷裂、患有糖尿病等疾病，接受相關醫療照料，積欠大筆醫療費用；為了家庭生計曾身兼4職，但長年來，始終深信「孩子是最大的財富」，只要認真努力，就能面對生活挑戰！陳美琦的勇敢堅強精神，獲家扶基金會入選為「2022全國自強母親」殊榮，接受各界表揚。

桃園家扶中心主任張伏杉3日指出，陳美琦年輕時與丈夫同一公司而相識，在不顧家人反對下與相差15歲的丈夫結為連理。婚後丈夫工作不順遂，僅能打臨工維持生計，且委居於旅社的套房。當時第一個孩子出生，陳美琦被辭退工作，生活過得更清苦。由於先生自幼家境困苦，身體不甚強健，無法負擔粗重工作，陳美琦毅然決然扛下家計，從此女主外男主內，沒想到孩子相繼出生，家庭負擔越來越沉重。

民國92年起，陳美琦擔任超市大夜班人員，假日則到餐廳打工，身兼兩職，一家6口窩在僅有14坪大小的旅社生活了近14年，未料，丈夫脊髓斷裂、患有糖尿病、尿道及膀胱結石，接受相關醫療照料後，積欠大筆醫療費用；屋漏偏逢連夜雨，陳美琦當時就職的餐廳因故結束營業。

然，人生危機就是轉機。陳美琦說，在其最感到絕望時，她的國中同學陪伴在旁並鼓勵其申請低收入戶資格及家扶中心的扶助，由於有社福相關單位的協助，暫時舒緩了精神及經濟的雙重壓力。並因緣際會參加了居家清潔的受訓課程，結訓後正式成為居家清潔員。

此份工作持續至今，也是養家餬口的技能。陳美琦最高紀錄是身兼4職，3份居家清潔的工作，一份則是學習經營微商，銷售保養品，爭取更多收入來源，也為逐漸年長的身體做打算。陳美琦坦言，「家庭生活及經濟，一度讓她喘不過氣來！」但深信「孩子是最大的財富」，只要認真努力，就能面對生活挑戰！陳美琦的4名子女目前分別就讀國高中及大學，學業成績優異，乖巧貼心。

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