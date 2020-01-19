歲末年終道感恩　「港伯」吳連港加入桃園家扶之友30年

▲桃園市政府社會局局長鄭貴華(左)表揚 30年志工吳連港。（圖／桃園家扶提供）

記者楊淑媛／桃園報導

歲末年終是道感恩的日子。人稱「港伯」的吳連港先生從事汽車修理廠工作，加入桃園家扶中心家扶之友會今年30年，於出席「2020年桃園家扶中心志工授證表揚暨感恩餐會」中表示，加入家扶之友會後喜歡跟夥伴一起做公益，志工夥伴們有錢的出錢，有力出力，建立深厚情感，覺得有能力付出，人生很有價值。

▲桃園家扶中心扶幼委員會主委陳鄭權主委，感謝家扶志工長年付出。（圖／桃園家扶提供）

桃園家扶中心19日指出，吳連港加入家扶之友會已30年，每個月中心發放扶助金時，都可以看到他在路口協助交管，親切的和扶助家庭問候並且協助物資的搬運。吳連港對於服務非常重視，往往在活動前2個小時，就可以看到他的身影出現在桃園家扶中心，志工隊後輩夥伴都很敬佩吳連港先生的認真及投入。

另外，加入家扶之友會35年的余寶珍，早年喪偶，獨自撫養2個孩子，生活雖然不富裕，但她還是繼續參與志工服務，認為總有自己可以做的事；余寶珍的家人都非常支持且贊成她擔任志工，甚至一同加入服務行列，就連余寶珍80幾歲的母親也都不遺餘力。

余寶珍記得有一次協助桃園新屋地區的弱勢家庭整理房子，那房子位於地下室，空氣不流通，霉味重，物品一翻開還能見到死老鼠，心驚膽顫的仍是努力協助完成任務。

桃園家扶中心主任張伏杉表示，該中心長期在經濟扶助、兒少保護及寄養服務提供協助，多元及細緻的服務除社工不可或缺外，更有賴志工夥伴的支持；感謝志工夥伴長期以來協助桃園家扶中心推廣各項扶幼工作，使弱勢家庭、兒少得到更適切的服務。

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