綠營基層勸進參選　「線民事件」退黨...黃國書：願擔任各種角色

▲▼台中市黨部黨代表何昱奇（下圖）呼籲黨中央盡快全民調，把黃國書（上圖）也納入，黃則說，他陷入天人交戰。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

民進黨立委提名登記20日至24日，台中市8個選區中，民進黨5名現任者將尋求連任，而原本是民進黨，後來因曾擔任過國民黨線民的第6選區黃國書，已退黨並表達不再參選，但部份選民力拱他再出馬，否則這一席恐怕會被國民黨拿走，台中市黨部黨代表何昱奇就大聲疾呼，黨中央應盡速舉行全民調，把黃也納入，黃國書則說，面對大局和他個人承諾，他陷入天人交戰，一切交由黨中央決定。

台中市8個立委選區，民進黨原本佔有6席，包括蔡其昌、林靜儀、張廖萬堅、莊競程、何欣純以及黃國書，但黃被爆料學生時代曾擔任國民黨線民，黃坦承此事並立即退黨，同時表明不再參選。

隨著立委提名作業逼近，黃國書的第6選區的民進黨員相當緊張，部份人批評黃出賣靈魂，應信守政治承諾不能參選，但也有人認為，國民黨人選來勢洶洶，加上這選區還是中間選民居多，並非綠大於藍，只有黃國書才有能力守住這一席，民進黨應該禮讓給黃參選。

何昱奇以剛補選完的南投為例，南投就是國民黨協調不成，造成不團結而敗給民進黨，而台中第6選區，國民黨是非常有機會贏的，他呼籲黨中央盡快舉辦全民調，把黃國書納入，由選民決定原不原諒他過去的錯誤，一旦獲得大多數人認同，黨就應該禮讓黃國書。

何說，選區內雖然有反對聲音，但並不能代表全部選民的心聲，大家年輕時都犯過錯，黃已知錯也認錯，他認為黨中央應該讓黃再當一屆，然後開始培養新生代。

黃國書下午出席一場教會活動時表示，如何迎戰來勢洶洶的對手，是自己和黨的責任，以球賽為例，如果能幫忙打贏這場球，即便是打擊教練也好，他願意擔任任何角色，幫黨付出，他相信黨中央會做出最好方案。

他也坦承，當時做了政治決定，表明不再參選，這是對社會的承諾，如果他再參選，一定會受到很大的責難，下屆選戰並非坦途，而是非常艱辛，但他陷入兩難，一邊是自己的承諾，一邊是對這選區的使命感，畢竟他不忍心看到這席次被國民黨拿走，他會以最大誠意和黨一起打贏這場選戰。