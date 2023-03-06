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故宮徵集國際文物因「預算不足」跳票？立委疑：恐損害信譽

▲▼國立故宮博物院，故宮，故宮北院。（圖／資料照）

▲故宮採購國際文物程序惹議。（圖／資料照）

記者林育綾／台北報導

國立故宮博物院除了自身典藏文物之外，也會委託經紀公司徵集國際文物，不過今（6）日立委黃國書提到，故宮向印尼、日本、印度等國家徵集了多件文物，卻因「預算不足」而無法採購，但沒有審議程序，也沒有謹慎說明，這恐怕會損及故宮在國際購藏的信譽。

立法院今召開教育及文化委員會，邀請國立故宮博物院院長蕭宗煌列席報告業務概況，並備質詢；其中立委黃國書提到，故宮先前請託經紀公司徵集國際文物，包括還有請託協尋和服多達25套，還有一些印尼織品；但去年突然以「預算不足」為由停止採購，最後有來自印尼、日本、印度多達400件文物滯留在故宮南院。

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▲▼立委黃國書質詢故宮關於購藏國際文物問題。（圖／記者林育綾攝）

▲黃國書提到，故宮多次以「預算不足」為由，無法採購國際文物。（圖／記者林育綾翻攝）

黃國書表示，徵集國際文物後通常還有審議程序，這是起碼的尊重，如果審議未通過，對方也會接受，故宮再補貼保險和運費；但這些文物都沒有經過審議，故宮就取消採購，決定返還後也有拖延處理的情形，恐怕會失信於國際，「如果購藏程序這麼輕挑，以後誰敢跟故宮合作；至少要辦審議程序，不辦也要知會說明。」

蕭宗煌提到，據悉和服等文物已經返還了；而當時無法採購還有諸多原因，由於剛好碰到疫情，相關專家當時沒辦法入境，因此無法進行審議；加上故宮的收入也因疫情衝擊影響，因此預算不足。但他也承認，故宮的程序有不周延之處，也要考慮。

▲▼立法院教育委員會 故宮新任院長蕭宗煌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲故宮新任院長蕭宗煌。（圖／記者屠惠剛攝）

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