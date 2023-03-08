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王欣儀將任羅智強競選總幹事！　「這1句」讓他超感動

▲▼羅智強、王欣儀。（圖／翻攝自羅智強臉書）

▲羅智強、王欣儀。（圖／翻攝自羅智強臉書）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨前台北市議員羅智強表態角逐大安區立委後，邀請同黨立委高金素梅擔任競選榮譽主委，今（8）日更宣布將延攬大安文山區的同黨議員王欣儀擔任競選總幹事。他並透露在延攬王欣儀的過程中，王欣儀說道「智強，你願意成全張善政，這樣的大公無私，我很敬佩，所以大安區立委，我也願意成全你！」，令他十分感動。

羅智強透過臉書表示，在他「五顧茅廬」、竭盡誠意的邀請下，大安區的俠女王欣儀同意擔任他的競選總幹事，他非常感謝王欣儀願意幫助自己打贏這一場關鍵之戰。他指出，王欣儀當選了五屆的台北市議員，是大安文山區最有資歷、經驗的女性市議員，憑藉著熱情、細心、專業的服務，得到市民朋友的普遍認同，也為大安文山區爭取了無數建設、解決了無數選民的問題，憑藉著紥實的服務，王欣儀也在大安區拿到高票，勝利連任，媒體還給了王欣儀大安區「陸軍一姐」的讚譽。

羅智強更提到，這一段時間，他在拜訪里長的時候，里長們對王欣儀皆讚不絕口，也有里長直接當面告訴他，「羅智強你很棒，但是如果王欣儀出來參選大安區立委，那我就要跟你說抱歉了！」他表示，但在許多里長、大安區民眾的勸進下，王欣儀願意擔任他的競選總幹事，結合「強欣戰力」，他相信他們兩個人的合作、共同的服務，一定可以為大安區的建設、為下一代的未來注入「強欣針」！

羅智強憶起，他最後一次拜訪王欣儀的時候，王欣儀說了一句讓他很感動的話「智強，你願意成全張善政，這樣的大公無私，我很敬佩，所以大安區立委，我也願意成全你！」因此，他也要和王欣儀說，「謝謝欣儀的成全，我也必不辜負你對我的期勉，一定傾盡全力，打贏大安區的立委選舉。」

羅智強最後表示，他和王欣儀的合作，也不只是這一場選舉，如果他當選立委，他們會分別在中央、地方，一起為大家服務，而他也主動請纓，下一次王欣儀參選議員時，他第一個應徵王欣儀的競選總幹事！

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