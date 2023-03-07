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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營立委初選將納戰力值？　她嘆：茫然！只能瞎等時程與辦法

▲▼游淑慧新髮型。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

▲台北市議員游淑慧。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

記者詹宜庭／台北報導

外傳國民黨將調整2024立委提名方式，除民調外也適度納入候選人「戰力值」作為提名重要參考依據。台北市議員游淑慧7日表示，若以多元指標作為提名人的綜合評估，或許是比較完整的戰略，但如何將其具體化，成為可量化的指標，並兼具公平、公正性更是重要。面對黨內初選，她也感嘆，「初選比大選更茫然，只能被動抓瞎的等待時程跟辦法。」

前藍營立委蔡正元日前於臉書發文表示，政黨提名不能只看民調，還要仔細檢驗候選人本身的「正當性、耐打度」，以及跨出同溫層的「號召力」，並提出「紅軍檢驗」及前美國總統「歐巴馬檢驗」2種科學方式，引發黨內熱議。

對此，游淑慧7日說明，民調雖然有「開高走低、開低走高」兩種，但開頭不重要，結局才能定生死。針對黨內有人提出立委初選納入戰力值指標，她個人是「既期待又怕受傷害」。

游淑慧認為，用多元的指標來作為提名人的綜合評估，或許是比較完整的戰略。因為民調尚未經過選戰嚴格檢驗攻防，有時候只是知名度而不是支持度。她也回憶2020年，有許多立委選區最後都是開高走低，被飲恨翻盤，若在選舉過程中考量候選人的正當性、他個人的耐打度，還有能不能號召基本盤以外的支持者，才是更重要的決勝關鍵點。

不過，游淑慧也表示，所謂戰力值或其他指標都是非常抽象概念，該如何將其具體化，成為可量化的指標，並兼具公平、公正性，不成為模糊可操作的黑箱更是重要。完善制度固然重要，但訂定制度和執行制度的人，往往才是最大的變化，「對我來說初選比大選更茫然，只能被動抓瞎的等待時程跟辦法。」

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