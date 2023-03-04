立委補選蔡培慧現身投票！　秀林靜儀開運小物：其實會緊張

記者高堂堯、蔡怡萍／南投報導

南投第二選區立委補選在今（4）日登場，民進黨候選人蔡培慧上午也現身投票所，身邊還有她的阿姨一起來投下神聖的一票，蔡培慧面帶笑容、神情輕鬆，但也坦言其實心情有緊張，也秀出脖子上戴著立委林靜儀送的指南宮開運項鍊，希望能夠一切順利。

▲南投第二選區立委補選，民進黨候選人蔡培慧現身投票神情輕鬆。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）



蔡培慧上午與阿姨一起到投票所投票，她表示投票結束後會從最遠的信義、集集、水里等鄉鎮開始，一路拜訪所有支持鄉親表達感謝，阿姨也鼓勵蔡培慧「希望這次能當選，太認真了、工作做太多了」。

蔡培慧說，她昨晚睡得很好，但也坦言今天其實會緊張，對面民主的過程，也呼籲趁著今天南投天氣很好、民眾都要來行使神聖的投票權，她脖子上也戴著「幸運小物」，就是昨天立委林靜儀送給她的指南宮項鍊，為她加油祈求順利。

▲蔡培慧的「開運小物」是立委林靜儀送的指南宮項鍊。



她也表示，今天會與家人一起看開票結果，並且預計在下午3點半到競選總部看開票，她說相信老天會給認真的人肯定。

南投第二選區立委補選將於今日下午4時投票截止，並準時進行開票，預計將於5時許就能知道大致結果，而中選會也將在晚間公布正式的選舉結果。