基隆市棒球代表隊集訓　謝國樑贈加菜金...盼選手為市爭光

▲基隆市棒球代表隊集訓，謝國樑期許選手為市爭光。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑今（11日）上午前往市立棒球場，關心基隆市棒球代表隊的集訓情形，除了致贈加菜金，也給由林克謙總教練領軍的棒球隊成員們打氣，也期許接下來的原住民運動會等賽事中，為基隆市爭光，市府也會努力，讓棒球向下扎根。

謝國樑說，他自己與林克謙總教練本來就是很要好的朋友，感謝林教練長期為基隆的棒球園地耕耘，今天特別來慰問基隆市棒球代表隊，也很榮幸地收到棒球隊的球衣，他自己也經常與棒球界的朋友討論，希望在基隆除了成人棒球之外，也能夠培養明星少棒隊，接下來他會與教育處長劉美蘭，以及陳明建議員好好籌備組隊，期盼早日促成這樁美事。

基隆市棒球代表隊的球員由原住民組成，為了3月底將在台北舉行的原住民運動會，以及預計在5月份登場的全民運動會，從今天開始，展開密集訓練，謝國樑上午特別在民政處長張淵翔、教育處長劉美蘭等人陪同下，前往棒球場為大家加油打氣。

中華隊前一天晚上在棒球經典賽A組賽事中打敗義大利，開轟的林子偉、張育成以及吉力吉撈．鞏冠剛好都有原住民血統，全部由原住民組成的基隆市棒球代表隊，也讓大家都寄予厚望；謝國樑表示，棒球是我們的國球，希望基隆的孩子能夠多多接觸棒球，不論是不是原住民的朋友，都能在棒球場上馳騁。