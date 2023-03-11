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社會 社會焦點 保障人權

戴「三鐵神帽」做壞事！神明不保佑　詐騙車手逃300公里照被逮

記者戴上容／新北報導

41歲陳男上個月起擔任詐騙集團的車手，之後陸續在新北市蘆洲區多家超商、銀行ATM提領超過15萬贓款，由於他犯案時，總會頭戴著一頂埔鹽順澤帽三鐵冠軍帽，警方立即掌握特徵，警方7日下午持拘票前往陳男彰化住處逮人，現場查扣相關證物，一併帶回偵辦，警詢後依詐欺罪嫌送辦，另向上溯源持續追查贓款流向。

▲▼陳姓詐欺車手犯案都戴著一頂宮廟帽 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼陳姓詐欺車手犯案都戴著一頂宮廟帽 。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，陳姓男子家住彰化，平日以打零工維生，為了想多賺點錢，屢將心思動到歪腦筋上，多次學人做偏門因此有多項前科。上個月他搜尋臉書賺錢工作，看見某工作社群內貼文，工作輕鬆可日領高薪，便立即與對方聯繫。

▲▼陳姓詐欺車手犯案都戴著一頂宮廟帽 。（圖／記者戴上容翻攝）

上個月（2月）他與對方互加通訊軟體LINE聯繫，隨後依約親赴北上應徵面試，當天被詐騙集團安排入住西門町某間旅館，接著被帶去辦戶頭、手機，開始當起車手提領贓款。

之後陳男被安排到新北市蘆洲區，於超商、銀行ATM提領贓款，隨後將15萬元贓款交付給上游水手，詐騙集團則給他1萬5千元生活費。蘆洲警方接獲報案，轄內多家超商、銀行ATM，被車手提領贓款，經調閱周邊監視器畫面，鎖定了犯案時，總會頭戴宮廟帽子的陳男涉嫌。

（7日）下午警方持拘票，前往陳男彰化住處逮人，現場查扣相關證物，一併帶回偵辦，警詢後依詐欺罪嫌送辦，另向上溯源，持續追查贓款流向。

蘆洲警分局集賢所副所長朱文祥呼籲，網路上所發布之偏門工作大多為詐騙集團所散布之消息，目的要騙取民眾帳戶當成人頭帳戶，如有接收到詐騙訊息，請記3步驟「一聽、二掛、三查證」，也可以撥打165反詐騙專線或110報案電話求證。

▲▼陳姓詐欺車手犯案都戴著一頂宮廟帽 。（圖／記者戴上容翻攝）

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