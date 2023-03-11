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台南做工行善團不停歇　為學甲獨老趕工修屋

▲台南市勞工局做工行善團，近期獲通報學甲區黃姓獨老弱勢個案後，志工團隊隨即啟動會勘評估與相關修繕工程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局做工行善團，近期獲通報學甲區黃姓獨老弱勢個案後，志工團隊隨即啟動會勘評估與相關修繕工程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局秉持著黃偉哲市長要讓台南成為希望家園的城市，由做工行善團進行房屋修繕服務，協助職災勞工等弱勢家庭改善居家環境，近期獲通報學甲區黃姓獨老弱勢個案後，志工團隊隨即啟動會勘評估與相關修繕工程。

▲台南市勞工局做工行善團，近期獲通報學甲區黃姓獨老弱勢個案後，志工團隊隨即啟動會勘評估與相關修繕工程。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團，近期獲通報學甲區黃姓獨老弱勢個案後，志工團隊隨即啟動會勘評估與相關修繕工程。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團，近期獲通報學甲區黃姓獨老弱勢個案後，志工團隊隨即啟動會勘評估與相關修繕工程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

11日由台南市金屬建築結構及零組件製造職業工會，前往學甲區進行修繕服務，鋁製品工會也到場丈量門框尺寸以利後續施作。居住學甲區黃姓獨居長者，已高齡71歲，居住房屋老舊多處破損，房間屋頂塌陷，下雨天需要用水桶接水，居住環境不佳，也經常撞到低矮的屋簷致頭破血流，又因年事已高無法工作，生活仰賴每月低收入戶生活津貼約7000元，無力整修舊屋。

▲台南市勞工局做工行善團，近期獲通報學甲區黃姓獨老弱勢個案後，志工團隊隨即啟動會勘評估與相關修繕工程。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團，近期獲通報學甲區黃姓獨老弱勢個案後，志工團隊隨即啟動會勘評估與相關修繕工程。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團，近期獲通報學甲區黃姓獨老弱勢個案後，志工團隊隨即啟動會勘評估與相關修繕工程。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局做工行善團，近期獲通報學甲區黃姓獨老弱勢個案後，志工團隊隨即啟動會勘評估與相關修繕工程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局「做工行善團」在228連假由台南市電氣業職業工會安裝臨時用電設備及水塔遷移施工；台南市金屬建築結構及零組件製造職業工會鐵工基礎(柱頭)放樣施工；台南市泥水業職業工會泥水基礎(柱頭)開挖施工及管路移轉作業施工；本週台南市金屬建築結構及零組件製造職業工會進行三天的庭院屋頂鐵厝搭建、鋁窗安裝等施工。後續將由做工行善團各相關工會協助一起打造黃姓案主一個希望家園。

▲台南市勞工局做工行善團，近期獲通報學甲區黃姓獨老弱勢個案後，志工團隊隨即啟動會勘評估與相關修繕工程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長表示，各個做工行善團修繕志工們長期犧牲假期發揮所長、不計辛勞的為弱勢朋友修繕房屋，才能順利完成每一戶的修繕工作，讓溫暖照亮這座城市的每一個角落，點亮每個案家希望之光。

▲台南市勞工局做工行善團，近期獲通報學甲區黃姓獨老弱勢個案後，志工團隊隨即啟動會勘評估與相關修繕工程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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