88槍擊案「紅龜」2共犯押解返國　檢察總長至嘉勉台南檢警

▲檢察總長邢泰釗(左)致贈水果給臺南警察局長廖宗山 。（圖／最高檢察署提供，下同）

記者陳崑福／台北報導

臺南檢警組成專案小組合作無間從大陸押解涉嫌88槍擊案的紅龜洪政軍及槍手孔祥志到案，最高檢察署檢察總長邢泰釗今(10)日到臺南致贈水果，慰勉檢警辛勞，由臺南市政府警察局廖宗山局長代表接受。

最高檢署署表示，法務部蔡清祥部長極為重視臺南地區發生之 88 槍擊案，指示最高檢察署督導臺南地檢署儘速緝捕88槍擊案「紅龜」等共犯到案。

經臺南地檢署檢察官與臺南市政府警察局組成專案小組積極追查，查悉88槍擊案2名共犯「紅龜」洪政軍及孔祥志已潛逃至大陸地區，在內政署刑事警察局、臺南市政府警察局努力溝通協調下，於2月25 日將「紅龜」等 2 名共犯押解返國歸案。

檢警合作無間成功緝捕共犯到案，不負國人期待，邢檢察總長於今（10）親赴臺南致贈水果，慰勉檢警辛勞，由臺南市政府警察局廖宗山局長代表接受。

邢總長對於臺南地檢署與臺南市政府警察局辛勞偵辦 此一社會矚目之槍擊案予以肯定，並表示；，廖宗山在警界服務期間，屢破刑事重案，是一位有才幹、有能力的 局長，他一向極為欽佩，期勉廖局長能夠持續發揮刑事專 才，除暴安良，維護臺南治安，以安定民心與社會秩序。