人夫摩鐵狂%死黨前女友14次！她嬌喊還想要　正宮氣炸開吉了

▲台南人夫偷吃死黨前女友，被老婆後發現怒告小三，小三辯稱和人夫只是純粹性關係。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名人夫偷吃高職死黨的前女友小珊(化名)，4個月內載她到摩鐵激戰14次，小珊也來訊討論性愛過程，嬌喊「感覺今天愛愛完還想要耶」、「我坐上搖出來嗎」等語，讓正宮發現怒告小珊求償100萬。台南地院審理，判定小珊侵害配偶權，要賠15萬元。

正宮指控，小珊與丈夫讀高職時就認識，是他死黨的前女友，她明知丈夫有家室，仍在去年6月到10月由丈夫開車載到摩鐵發生關係，小珊還頻頻傳LINE跟丈夫討論做愛過程，表示「感覺今天愛愛完還想要耶」、「我坐上搖出來嗎」、「約P」、「約愛」等語，讓她發現後痛苦不已，多次到精神科就診，要向小珊求償百萬。

全案審理時，小珊辯稱，人夫和妻子感情本來就不好，人夫也說正宮同意「錢回來就好，人不用回來」，而且當初人夫結婚，還是她借錢給人夫當聘金，如果她要破懷他們婚姻不需要等到現在，她和人夫關係一直只是「純粹性行為」而已。

法官查看相關證據，發現人夫4個月內和他人上摩鐵15次，其中有14次是和小珊，兩人已逾越普通朋友關係，侵害正宮配偶權，審酌正宮自述多次到精神科就診，但只提出藥袋照片一張，且至今仍維持婚姻，另小三也表明和人夫只是性伴侶關係，並無情感許諾，可見小珊對正宮人生的影響不到巨大，求償1百萬太多，判小珊要賠15萬元，全案還可上訴。