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台南邀餐飲業者共推愛心待用餐　弱勢家戶可至105個合作店家兌餐

▲「分饗幸福共享愛-愛心待用餐」服務，目前已號召105家餐飲店家加入，經社工評估有需求之對象發放待用餐券，媒合弱勢家庭可就近至合作店家換取餐食，以減輕生活壓力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「分饗幸福共享愛-愛心待用餐」服務，目前已號召105家餐飲店家加入，經社工評估有需求之對象發放待用餐券，媒合弱勢家庭可就近至合作店家換取餐食，以減輕生活壓力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市社會局為保障遭受急難事件或弱勢邊緣家戶免於飢餓，與台南市餐飲店家建立合作機制，引進民間資源共同推動「分饗幸福共享愛-愛心待用餐」服務，目前已號召105家餐飲店家加入，經社工評估有需求之對象發放待用餐券，並提供鄰近店家資訊，媒合弱勢家庭可就近至合作店家換取餐食，以減輕生活壓力。

▲「分饗幸福共享愛-愛心待用餐」服務，目前已號召105家餐飲店家加入，經社工評估有需求之對象發放待用餐券，媒合弱勢家庭可就近至合作店家換取餐食，以減輕生活壓力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局盧禹璁局長表示，台南市的社褔政策以全齡照顧為主軸，社會局近年陸續推動愛心餐食補給站、實物愛心銀行、惜食平台等社會福利，為提供更貼近弱勢家戶的服務，2023年3月起推動愛心待用餐計畫，社會局主動邀請觀光旅遊局合作問路店；並與衛生局健康餐飲店及低碳餐廳合作，同時媒合2間連鎖業者及3個餐食品牌，包含：八方雲集、梁社漢排骨、????師傅等店家，目前持續邀請在地店家加入待用餐計畫，規劃全市37行政區，區區皆有合作店家為目標，透過公私協力模式，讓有餐飲需求之家庭可就近兌換餐食，免於挨餓。

▲「分饗幸福共享愛-愛心待用餐」服務，目前已號召105家餐飲店家加入，經社工評估有需求之對象發放待用餐券，媒合弱勢家庭可就近至合作店家換取餐食，以減輕生活壓力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局說明，為讓社會資源能送到最需要的民眾手上，愛心待用餐的服務對象需經社工評估後再發給待用餐券，每人每月至多10張為限，社會局為讓持有台南市待用餐券之民眾能快速掌握合作店家資訊，已於「台南市公益平台」網站彙整詳細店家資訊並建置待用餐地圖，民眾登錄公益平台介面或掃描待用餐券上Qrcode，便能查看店家資訊及所在位置，未來社會局將持續媒合更多店家，並同步更新合作店家資訊。

▲「分饗幸福共享愛-愛心待用餐」服務，目前已號召105家餐飲店家加入，經社工評估有需求之對象發放待用餐券，媒合弱勢家庭可就近至合作店家換取餐食，以減輕生活壓力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局透過公私協力讓社會福利有更好的服務品質，為整併各界捐贈資源，讓社會資源達到最有效的運用，社會局自108年運用e化平台為媒介，建置「台南市公益平台」網站(https://ri.tainan.gov.tw/)，作為媒合及動員民間資源網絡之整合性平台，提供弱勢家戶需求媒合及各界物資捐贈之管道，有意願之民眾可上該平台查詢，如有相關疑問可洽詢台南市政府社會局社會救助科06-2995686。

▲「分饗幸福共享愛-愛心待用餐」服務，目前已號召105家餐飲店家加入，經社工評估有需求之對象發放待用餐券，媒合弱勢家庭可就近至合作店家換取餐食，以減輕生活壓力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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