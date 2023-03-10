自助餐2肉1菜25元遭酸「唬爛」！老闆娘出面證實：賣比較便宜

▲自助餐2肉1菜25元，台南妹子貼照片遭酸唬爛，結果真的有這間店家。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）



記者柯振中／綜合報導

現在物價不斷上漲，民生消費讓許多台人吃不消。不過，一名網友日前到台南某自助餐店用餐，期間夾了2肉1菜只要25元，超佛心的價格讓不少人狂酸「唬爛」，沒想到事後店家還真的被找到，老闆娘也出面解釋價格便宜的原因。

這名女子在「爆廢公社二館」分享，她日前工作經過某間自助餐店，於是進入內用，沒想到夾了高麗菜、滷肉以及滷排骨，再點一碗淋上滷汁的白飯，結帳時竟然只要25元，讓她一度以為自己聽錯。

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沒想到，拿100元給老闆娘，真的拿回75元的找零，讓她瞬間感到十分不可思議，在如今物價上漲的時代，竟然還有如此佛心的價格。

▲▼妹子買自助餐2肉1菜，結帳時只要25元。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）



貼文曝光以後，立即有不少網友認為不可能，不斷出言狂酸，「太貴了吧，我去的那次老板沒收我錢」、「是找錯吧，25怎麼可能」、「豪小」、「不可能，這樣賣直接賠錢」、「想也知道不可能」、「不用為了點讚或留言在那邊騙耶，有點智商的都不會相信。」

不過，這些出言狂酸的酸民，立刻慘遭現實狠狠打臉，在地台南人出面表示，確實有這間店家，地點位在官田區的工業路上，且平常的結帳價格就已經相當誇張，老闆娘佛心經營根本，就是在做身體健康的。

而根據《東森新聞》報導，老闆娘也出面表示，當時2肉1菜1飯確實是25元，但因為女客是中午12點30分以後來買，已經準備收攤，所以才便宜賣，平常價格則是稍微貴一點。