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法國擬立法加入防中條款　禁退役飛行員海外執教

▲飆風戰機,Dassault Rafale。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國祭出高薪誘惑法國退役飛行員。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎9日專電

法國國防部昨日證實，北京政府曾接洽10多位退役飛行員，以高薪誘惑培訓共軍。法媒表示，為因應北京招募，國防部擬於軍事計畫法中加入防中條款，杜絕飛行員未經准許赴海外執教。

法國調查新聞報「鴨鳴報」（Le Canard enchaine）8日報導，有鑒於中國不斷試圖將黑手伸進法軍，因此國防部規劃於正在討論的2024到2030年軍事計畫法（LPM）中加入防中條款，限制法國退役戰鬥機飛行員到海外執教，除非獲得行政單位許可。

報導寫道，「我們的捍衛戰士再也不能如過去一樣，向中國軍隊出借服務」，法國未來的軍事計畫法將規定，退役飛行員在沒有獲得行政單位的許可前，不再有權成為外國軍隊的指導員，好「對抗空中大漏洞」。

法國國防部向該報證實，有「10多名前飛行員」曾獲得北京政府接洽，受邀去培訓中國飛行員，所幸都被情報單位「在最後一刻」勸退。

「費加洛報」（Le Figaro）去年10月21日獨家揭露，北京以年薪30萬歐元（約新台幣980萬元）利誘西方國家退役飛官，並招募至少一位法國前飛行員，以訓練解放軍如何在航空母艦上起降飛機，並學習北約空軍戰略。

根據鴨鳴報表示，費加洛報消息一出，令法國軍方大為光火，而法國安全與國防情報局（DRSD）也很快找到一位於2019年教導中國飛行員繞行動作的退役海軍航空軍官，此人為共軍服務後，還試圖拉法國同僚入夥。

截至目前為止，教導外國特技軍事飛行並不違法，前提當然是不得傳授戰術機密。

鴨鳴報的消息引起軍、政與學界討論。軍事國防觀察媒體OpexNews在推特上引用內容，下方許多網友留言譴責飛行員「叛國」，表示「還需要被勸退的事實讓國軍的國家意識令人憂心」。

曾於1月底國會調查聽證會上質問政府中國招募法國飛行員情形的執政黨議員博多黑（Eric Bothorel）隨即分享鴨鳴報報導，並要求持續關注議題。

國際戰略研究所（IISS）資深歐洲顧問海斯柏格（Francois Heisbourg）引用報導表示，「在一件涉及中國的案件後，法國現在要設立法規禁止退役戰鬥機飛行員在沒有國家准許的情況下向外國政府出售技術」，並點名英國、澳洲等其他受中國影響的空軍。

法國戰略研究基金會研究員（FRS）博達安（Antoine Bondaz）則首先譴責退役戰鬥機飛行員「貪婪，既沒大腦也沒有榮譽心」。他寫道，「歐洲出於天真或漠視，透過某些科技合作，持續為中國軍力現代化做出貢獻。我們呼籲維持現狀，卻『協助』中國擁有改變它的手段」。

博達安在推特分享中強調，保護國家與歐洲科技潛力應該成為絕對的優先要務，「要趕快覺醒，否則就將太遲」。

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