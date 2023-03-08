陸2023年職場女性平均月薪3.8萬元　與男性均薪差距超5000元

▲大陸2023女性月薪平均約8689元人民幣。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸人力網站《智聯招聘》公布《2023中國女性職場現狀調查報告》，透過職場發展、婚育家庭、職場性別平等等方面，分析大陸職場女性生存發展現狀。在職場男女2023年月薪平均數據上，女性月薪平均為8689元人民幣（約3.8萬元新台幣），與男性的平均月薪9942元人民幣（約4.3萬元新台幣）仍相差約1253元人民幣（約5500元新台幣）。

▲大陸約2成的全職媽媽為緩解經濟壓力重返職場。（示意圖／CFP）

透過2019年統計數據顯示，大陸職場女性比男性月薪低23.5%，到了2023年相差約12%，差距逐漸縮小。報告認為，男女薪資差距縮小在一定程度上說明，女性的職場價值得到更多認可。

在工時分布上，有41.9%的女性每天工作達9小時以上，此外，女性還要兼顧家務，約68.8%的女性每天從事家務在1小時以上，遠高於男性的47.2%，也高於2022年的50.9%。

不過，適度的休息和娛樂也反映在職場女性的業外生活。報告顯示，約6成女性將工作外的時間用於休息和娛樂，也有高達40.6%的職場女性在業餘時間充電學習，學習比例高出男性的36.8%。

至於外界關注的婚育問題，數據顯示，超1成已婚女性不想結婚，超4成未婚女性希望30歲以後結婚或不婚。對於不準備生育的職場女性而言，「養孩子經濟負擔重」是最主要的因素，佔比達60.2%。而在已婚已育的女性中，超7成「寶媽」當過全職媽媽，超2成為緩解經濟壓力重返職場。

值得注意的是，已婚已育的職場男女中，有49.3%的女性認為，配偶基本沒有承擔家務、照顧小孩的責任，佔比遠高於2022年的23.1%，僅6%的爸爸們認同這項說法。

