法國參院通過退休年齡延至64歲　馬克宏年改首度勝利

▲抗議者在法國里昂抗議法國政府的養老金改革計劃。（圖／路透，下同）



文／中央社

法國參議院昨天上午投票贊成將法定退休年齡從62歲提高至64歲，這是總統馬克宏年金改革計畫的第一次勝利，這項年金改革計畫已引發全國各地的抗議和罷工。

路透社報導，由法國保守派共和黨（Les Republicains）主導的參議院有201名議員投票支持改革法案中、有關退休年齡上修至64歲的關鍵第7條條款，而投票反對的有115名議員。

法國參議院預計在本週稍後批准改革法案的其他條款。然後，改革法案將在下週提交給參議院和國民議會（下議院）兩院議員共同組成的調解委員會，以便達成共識。

法國自由派政治人物在投票後表達了憤怒。

法國社會黨議員魯賓（Monique Lubin）告訴勞動部長杜索普（Olivier Dussopt）：「你的名字將永遠與這項讓法國倒退近40年的改革綁在一起。」

工會誓言透過抗議和罷工向政府施壓。

在大規模抗議後，燃料供應、火車和飛機航班前天連續第2天中斷。

主要的海港也被封鎖，因為碼頭工人也加入輪流罷工行列，他們試圖說服總統馬克宏（Emmanuel Macron）改變他所倡導的改革法案。

馬克宏將年金改革當作其政策的核心，法國政府認為，提高退休年齡和管控領取全額年金的要求對防止年金破產非常重要。