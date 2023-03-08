支持全動法不代表挺全民皆兵　王婉諭批綠營鴨霸：辦公室想一想就推

▲國防部預告「全動法」修法，掀起在野黨的反彈，指控軍方管制媒體新聞自由、16歲學生上戰場等。（圖／8軍團）



記者杜冠霖／台北報導

針對國防部預告「全動法」修法，掀起部分人士與在野黨的反彈，指控軍方管制媒體新聞自由、16歲學生上戰場等。對此，時代力量立委王婉諭8日表示，時力是支持全民國防，而不代表全民皆兵，不是每個人都要上戰場，全動法確實要提出來討論，應該要有全民動員法，但執政黨作法過於草率、太鴨霸，「也是綠營令人民失望的部分。」

針對兩岸以及全動法議題，王婉諭指出，要堅持國家具有主體性，國家也要正常化，同時內政跟外交必須努力，隨著疫情逐漸解封有做國會交流，都是希望台灣被世界認同、看見。

王婉諭指出，但首先要把生活過好，再來思考如何抗中保台，因此總統不要看是選藍還是綠，而是要看誰的內政跟外交政策能講清楚，來說服第三勢力以及選民們來投下支持的一票。

王婉諭表示，全民國防是時力第一個要求，因為過去長期和平，讓大家忘記台灣有惡鄰居，直到烏俄戰爭才知道戰爭可能沒這麼遠，而烏克蘭讓台灣知道自己要先準備好，世界各國才會來站在一起。

王婉諭直言，時力是支持全民國防，「相關政策也是民進黨來抄我們，包括班班有冷氣等政策也是被前閣揆蘇貞昌收割，所以不是我們偏向民進黨，且全民國防不代表全民皆兵，不是每個人都要上戰場。」

對於全動法爭議，王婉諭說，全動法確實要提出來討論，應該要有全民動員法，但執政黨作法過於草率、太鴨霸，好像在辦公室想一想就推出，覺得要過就過，不想過就不想過，也是綠營令人民失望的部分，跟過去國民黨被批評的地方一樣。