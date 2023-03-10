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大陸 大陸焦點 特派現場

第3次連任！習近平預料今當選國家主席　延續5年前100%得票率？

▲兩會,政協,人大,全國政協,全國人大,全國政協十三屆一次會議,第十三屆全國人民代表大會,習近平,中國人民政治協商會議全國委員會。（圖／路透社）

▲預計大陸現任國家主席習近平將順利連任，大陸國家主席、國家軍委會主席。（圖／路透社）

記者任以芳／北京報導

大陸第十四屆全國人大會第三次全體會議今（10）日上午9時舉行，將選舉出大陸國家主席、國家副主席和國家軍委主席。預計大陸現任國家主席習近平如外界預期，順利連任大陸國家主席、國家軍委會主席。回顧2018年習近平當選投票率為100%，5年後的今天即將開啟第三任期之路，外界觀望投票數是否如5年前一樣，或出現反對、棄權票的情況。

去年中共二十屆一中全會選出習近平繼續連任中央委員會總書記，開啟第3任期，其餘6名政治局常委，包括李強、王滬寧、趙樂際、蔡奇、丁薛祥和李希。今年兩會是中共權力最高層10年一次大洗牌，外界預計今日投票結果，習近平繼續連任國家主席、中央軍委會主席，史無前例邁向第3個5年任期。

根據公開資料顯示，習近平1953年6月15日於北京出生，籍貫是陝西富平。1969年參加工作，1974年加入中國共產黨，是首位在中華人民共和國成立後出生的中共最高領導人。分別於2013年、2018年首次和第2次當選大陸國家主席、國家軍委會主席，並於2018年透過更改大陸憲法取消國家主席連任不得超過二屆的限制，為習近平開闢第3任期之路。

▲▼2013年3月14日，十二屆全國人大一次會議在北京人民大會堂舉行第四次全體會議。習近平當選中華人民共和國主席和中華人民共和國中央軍事委員會主席。胡錦濤與習近平親切握手，表示祝賀。 。（圖／翻攝 新華社）

▲2013年3月14日，習近平首次當選國家主席、中央軍事委員會主席，與胡錦濤和平交接。（圖／翻攝 新華社）

回顧習近平前兩次當選國家主席票數，2013年3月14日大陸第十二屆全國人大一次會議，大陸官媒直播選舉過程，當年習近平得票率為99.86%，以2952票贊成、1票反對、3票棄權當選為國家主席、中央軍委會主席，並且與任期屆滿的時任國家主席、中央軍委主席胡錦濤相互握手致意。

2018年3月17日在大陸第十三屆全國人大會一次會議，有2970位人大代表出席，習近平得票率為100%，「全票」當選國家主席、中央軍委會主席。外界觀望今日投票數是否如5年前一樣，或有反對、棄權的情況出現。

▲▼2022年10月中共二十大後公布的新一屆中央政治局常委名單，排名緊接在習近平之後的李強，首次選入政治局常委，如今被指他將在3月人大會議後成為新任總理。（圖／路透）

▲李強首次選入政治局常委，預料將在3月人大會議後成為新任總理。（圖／路透）

本周六11日，全國人大將投票決定新一任國務院總理。中外媒體預測由目前中共中央政治局常委李強接替現任國務院總理李克強出任總理。李克強目前在中共中央政治局常委中排名第二，僅次於習近平。另外，前政治局常委、常務副總理韓正預料將循「王岐山模式」當選國家副主席，享受正國級待遇。


今日議程：

上午9時代表大會第三次全體會議

1.表決關於國務院機構改革方案的決定草案
2.表決第十四屆全國人大一次會議選舉和決定任命的辦法草案
3.表決總監票人、監票人名單草案
4.選舉中華人民共和國主席
5.選舉中華人民共和國中央軍事委員會主席
6.選舉第十四屆全國人大常委會委員長、副委員長、秘書長
7.選舉中華人民共和國副主席

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