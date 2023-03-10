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屢創政壇紀錄！　趙樂際全票當選全國人大委員

▲▼中央政治局排名第三的常委趙樂際全票當選全國人大常務委員會委員長。（圖／新華社）

▲中央政治局排名第三的常委趙樂際全票當選全國人大常務委員會委員長。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

第十四屆全國人大會第三次全體會議今日（10）日上午9時舉行。中央政治局排名第三的常委趙樂際全票當選全國人大常務委員會委員長，2952票讚成，0票反對，0票棄權。投票採一人一票不計名形式，2977人有投票權，25人未出席，共計有2952張選票。

趙樂際，生於1957年，1974年曾以知青身分下鄉勞動，一年後返城，在青海省商業廳擔任通訊員。1977年2月進入北京大學哲學系學習，1980年畢業後回到青海省商業廳工作，1991年晉升商業廳廳長。1994年趙樂際升任青海省副省長，1997年兼任西寧市委書記。1999年他任青海省代省長，次年轉正，是當時政壇最年輕的省長之一。2003年他出任青海省委書記，2007調任陜西省委書記。

2012年，在中國共產黨十八大上，趙樂際升任政治局委員，成為副國級領導人，不久後兼任中組部部長，主管人事。2017年的十九大上，他又升任政治局常委，成為正國級領導人，並接替王岐山出任中紀委書記。在他執掌中紀委任內，查處原司法部部長傅政華、工業和信息化部部長肖亞慶、原鐵道部部長盛光祖、原公安部副部長孫力軍等人。

個人履歷：

趙樂際（66歲），出生1957年3月，籍貫陝西，畢業於北京大學哲學系，擁有中國社會科學院研究生院貨幣銀行專業和中共中央黨校政治學專業研究生學歷，1974年9月參加工作，1975年7月加入中國共產黨。現任中共中央政治局常委（排名第三），第十四屆全國人大常委會委員長。

從政經驗：

普通幹部

1982－1983年青海省商業學校教務科副科長

縣處級

1983－1984年青海省商業廳政治處副主任、廳團委書記

1984－1986年青海省五金交電化工公司黨委書記、經理

廳局級

1986－1991年青海省商業廳副廳長、黨委副書記

1991－1993年青海省商業廳廳長、黨委書記

1993－1994年青海省省長助理、省財政廳廳長、黨組書記

副省部級

1994－1995年青海省副省長兼省財政廳廳長、黨組書記

1995－1997年青海省副省長

1997－1997年青海省副省長、西寧市委書記

1997－1999年青海省委副書記、西寧市委書記

正省部級

1999－2000年青海省委副書記、代省長

2000－2003年青海省委副書記、省長

2003－2004年青海省委書記

2004－2007年青海省委書記、省人大常委會主任

2007－2008年陝西省委書記

2008－2012年陝西省委書記、省人大常委會主任

副國級

2012－2017年中央政治局委員、中央書記處書記，中央組織部部長

正國級

2017年—中央政治局常委（排名第六）、中央紀律檢查委員會書記

第十六屆、十七屆、十八屆、十九屆中央委員，十八屆中央政治局委員、中央書記處書記，十九屆中央政治局委員、常委。第十九屆中央紀委委員、常委、書記。

2022年連任中央政治局常委，黨內排名由第六上升至第三

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