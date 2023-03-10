韓正全票當選國家副主席！接替王岐山　料負責外事工作

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記者鄭思楠／綜合報導

大陸十四屆全國人大一次會議在人民大會堂3月10日上午9時舉行第三次全體會議。習近平連任大陸國家主席，開啟第三任期。在中共二十大卸任政治局常委的國務院常務副總理韓正接棒王岐山，全票當選中華人民共和國副主席，繼續享受正國級待遇。

韓正以2952票讚成，0票反對，0票棄權當選國家副主席。投票採一人一票不計名形式，2977人有投票權，25人未出席，共計有2952張選票。

過去五年，作為中央外事工作委員會委員的王岐山協助習近平負責外事工作，而現年69歲的韓正預料將延續王岐山模式。考慮到韓正目前負責推進「一帶一路」、粵港澳大灣區建設、港澳事務、京津冀協同發展領導小組、推動長三角一體化發展領導小組等工作，其負責領域或將不局限於外事工作，而將在其擅長領域發揮更大作用。

▲韓正當選國家副主席。（圖／視覺中國）

韓正出生於1954年，長期在上海為官，49歲就成為上海市長，與習近平曾短期共事七個多月，兩人關係良好。

韓正熟悉經濟工作，愛好古典音樂，擅長手風琴及鋼琴，風度翩翩。2010年4月，時任上海市長的韓正接受時任台北市長郝龍斌邀請率團訪台。韓正此行足跡遍布雙北重要景點，包括故宮、北美館、信義誠品、台北101大樓、饒河街夜市等。

韓正是中共建政後首位訪問台灣的上海市長，受高度關注，但是他行前就表達希望「低調、不擾民、不管制」，能真正體驗台北庶民生活。因此，韓正在台期間車隊只有一輛警方引導車帶路，沒有交管，也沒有警車開道。

2017年10月中共19大，韓正受訪時曾回憶台北行說，「台灣小吃味道好極了，至今留下深刻的印象。」韓正表示，當時他在台灣搭捷運、逛夜市，參訪企業、垃圾焚化廠和學校，所到之處都讓他留下非常深刻的印象，之後上海也與台北建立起「雙城論壇」。

▼習近平投票。（圖／路透）