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大陸 大陸焦點 特派現場

習近平第3任期解決「台灣問題」？　台學者：優先維持「這件事」

記者任以芳／北京報導

全國人大第三次全體會議今（10）日上午9時舉行，中共最高領導人習近平稍早確定第三次連任大陸國家主席、中央軍委會主席。未來，習的第三任期會面對什麼樣挑戰，中外媒體分析可能在其任內解決台灣問題？兩岸學者接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，「台灣問題」還不到兵戎相見的地步，習近平第三個任期「主要」全力維持台海和平，如果未來台海區域真的發生突變事件，關鍵在於美國的介入和台獨分裂勢力，已經踩過中共無法忍受的底限。

稍早最新消息，第十四屆全國人大會三次會議，採取文字直播，今日全體會議，應出席代表2977人，出席2952人，缺席25人，出席人數符合法定人數。稍早，大會宣布習近平以2952票「全票通過」當選為國家主席、中央軍委會主席，正式開啟第三個任期。

回顧習近平前兩次當選國家主席票數，第一次時間點是2013年3月14日，大陸第十二屆全國人大一次會議，大陸官媒直播選舉過程，當年習近平得票率為99.86%，以2952票贊成、1票反對、3票棄權當選為國家主席、中央軍委會主席，並且與任期屆滿的時任國家主席、中央軍委主席胡錦濤相互握手致意。

第二次時間點是2018年3月17日，大陸第十三屆全國人大會一次會議，採取文字直播，有2970位人大代表出席，習近平得票率為100%，「全票」當選國家主席、中央軍委會主席。

▲兩會,習近平,鍾山,商務部,人大,政協,王毅,外交部。（圖／路透社）

▲大陸最高領導人習近平第三次連任國家主席、中央軍委會主席。（圖／路透社）

習第三個任內解決「台灣問題」？

去年美前眾議長裴洛西訪台，解放軍大規模「圍台軍演」，北京也加大力度反制「台獨」與外部勢力干預，此後美國智庫和學者有各種兵推，預告中共可能武力犯台時間表，甚至傳出習近平要在第三期任內解決「台灣問題」。

黃奎博分析，「習近平主要任務是，不讓台灣往台獨分裂方向走，也是基本目標。」台美如果繼續升級成為新常態，只會促使中國更加強硬，如果沒有任何反制動作，等於過去國際上的主張被打臉攻破。

「『台灣問題』還沒有到兵戎相見的地步。」黃奎博認為，美國切香腸戰術，美台關係升級，對於北京棘手又傷腦筋，也沒有辦法真的用武力去解決這個問題。

▲▼2023兩會、 全國人大第三次全體會議今（10）日上午9時舉行 。（圖／記者任以芳攝）

▲2023兩會、 全國人大第三次全體會議今（10）日上午9時舉行 。（圖／記者任以芳攝）

北京防堵美台「踩最後紅線」

黃奎博進一步分析，目前來看，大陸沒有過多籌碼去「阻止」美國在小地方逐漸放寬與台灣互動，遊走踩紅線邊緣。「值得注意的是，小地方如果『積少成多』，未來變成一股能量就十分麻煩。」

當台美升級累積到中共無法承受邊緣？黃奎博直言，中共內部對習近平看法，鷹派一些勢力，受愛國主義影響的群眾，很可能產生不滿情緒，等於逼北京做一些「積極」回應，也可能反過來，習近平利用愛國主義、祖國統一主義去煽動更具有「積極性」的對台政策，值得後續關注。

去年中共二十大結束後，對外公佈《中國共產黨章程》全文（簡稱黨章），新黨章「首次」新增「堅決反對和遏制『台獨』」。華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根受訪曾指出，「針對性非常強，也是貫徹二十大涉台兩大基調，反對外部勢力干涉以及台獨分裂勢力，前者是針對美國，後者是遏制民進黨。」

中共二十大後對台政策基本方針十分明確，大陸官方也多次呼籲，針對台獨不是針對台灣老百姓。上海東亞研究助理所長包承柯受訪，「自從國台辦主任宋濤上任後，兩岸開始逐步恢復疫情之前的交流，這樣態勢不會改變，大陸對台方針朝向和平統一方向前進。」

▲裴洛西訪台讓台海的緊張局勢再次升級。（示意圖／路透）

▲大陸外長秦剛表態，「台灣問題」處理不好，中美關係地動山搖。（示意圖／路透）

中美台海角力危機？

談到中美在台海角力危機？包承柯分析，外國各種媒體、美國智庫者或軍方等人做出各種各樣的預測，但都缺少深度理解北京對台政策的大正方針，這種預測全是紙面談兵，沒有根據，更多的只是「服務」美國大外宣政策。

中美在台海衝突危機是否升高？包承柯也再次強調，「台海區域發生突變事件，關鍵在於美國介入和台獨分裂勢力的發展狀況。」

大陸外交部長秦剛7日「首秀」中外記者會，問題台海情勢時，他有備而來的拿出中華人民共國憲法警告，「台灣是中國的一部分。」台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可跨越的紅線。「台灣問題」處理不好，中美關係地動山搖。

由此觀察北京態度，已經把最後底線說得很清楚，未來將繼續冷靜關注外部勢力干預程度，也不排除有衝突性的發生，主要還是看美國介入和台獨勢力發展的程度。只要紅線沒踩過頭，武力只是不得已選項，依照中共二十大對台定調，依然堅持和平統一推進對台政策。

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