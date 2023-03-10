習近平續任中國中央軍委主席　以黨領政下掌管最高軍事指揮及決策權

▲習近平以中央軍委主席身份視察部隊。（圖／翻攝解放軍報）

記者魏有德／綜合報導

大陸十四屆全國人大第一次會議第三次全體會議今（10）日投票選出中國中央軍委主席，同額競選下，沒有意外的由大陸國家主席習近平續任，代表著習近平在第三任期內，仍將「黨政軍」最高權力牢牢握在手中。在中共以黨領政下，中國中央軍委和中共中央軍委組成相同，分別由中國憲法及中共黨章為法理依據。

▲習近平出席大陸十四屆全國人大全體會議。（圖／路透）

習近平在十四屆全國人大全體會議2952名代表投票中，獲得2952張有效票，贊成票數同為2952票，順利連任中國軍委主席。

中共中央軍委是共產黨最高軍事權力機構，委員會組成在2022年的中共二十大後基本確定，由主席、副主席及委員組成，實行主席負責制，擁有解放軍的最高軍事指揮權及決策權。至於在政務上，中國中央軍委主席習近平按《中華人民共和國憲法》上的規定，要向全國人民代表大會和全國人民代表大會常務委員會負責。

▲解放軍軍演。（圖／CFP）

中共中央軍委同時也是中國中央軍事委員會，在黨務及政務上屬於一個機構兩塊牌子。除主席習近平外，兩位副主席分別是許其亮及張又俠。公開資訊顯示，許其亮為空軍上將，在擔任軍委副主席前，最高經歷為解放軍空軍司令；張又俠則是陸軍出身，較許其亮晚一步進入中央軍委擔任委員，最高任職為解放軍總裝備部長。

▲大陸中央軍委排序第一的委員李尚福曾擔任載人航天工程總指揮。（圖／CFP）

至於中央軍委的四名委員中，排序第一的李尚福預計將接下魏鳳和國防部長的職務，相較於一線部隊出身的解放軍將領，李尚福為國防科技體系出身，曾擔任西昌衛星發射中心司令員，同時，他也是嫦娥繞月工程的總指揮，由此可見大陸未來將把「太空競賽」視為國防安全的發展重點之一。

軍委委員排序第二的則是陸軍上將劉振立，根據他這次出席全國人大分組審議的頭銜可以發現，劉振立將擔任中央軍委聯合參謀部參謀長，成為解放軍首席智囊。

軍委委員排序第三的是政戰體系的上將苗華。苗華是中央軍委政治工作部主任，主要負責部隊思想、愛國教育等心理建設等部隊建設基礎。

軍委委員排序第四的是張升民上將。張升民為軍委紀律檢查委員會書記，同時也是中共中央紀委副書記，負責紀律調查、監督，協助中共維護黨紀、軍紀和維持「路線」的重要責任。