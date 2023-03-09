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肯德基打卡夯品「超級塔可」台灣上市！澎湃肉感限時開賣

▲▼肯德基在海外的打卡夯品「超級塔可」首度在台灣上市。（圖／記者林育綾攝）

▲肯德基在海外的打卡夯品「超級塔可」首度在台灣上市。（圖／記者林育綾攝，下同）

記者林育綾／台北報導

肯德基在海外的打卡夯品「超級塔可」首度在台灣上市，以100%原塊雞胸肉取代傳統墨西哥餅皮，製成U型獨特外觀，配上萵苣、蕃茄丁、墨西哥辣椒、雙色起司絲等層層堆疊，配上塔可美乃滋，澎湃肉感和多層次滋味，好吃又好拍，3月13日～4月17日限時開賣。

▲▼肯德基在海外的打卡夯品「超級塔可」首度在台灣上市。（圖／記者林育綾攝）

▲▼以100%原塊雞胸肉取代傳統墨西哥餅皮，製成U型獨特外觀。

▲▼肯德基在海外的打卡夯品「超級塔可」首度在台灣上市。（圖／記者林育綾攝）

肯德基創意新品「超級塔可」全台首次亮相，以100%原塊雞胸肉為基底製的U型獨特外觀，搭配爆餡爽口的墨西哥辛香配料，還有鮮脆蔬菜、青辣椒片、切達及莫札瑞拉雙色起司層層堆疊，淋上辛香的塔可美乃滋，滿滿酥炸脆雞的澎湃肉感和豐富餡料的辛香爽口，一咬下滿足感瞬間爆棚。

▲▼肯德基在海外的打卡夯品「超級塔可」首度在台灣上市。（圖／記者林育綾攝）

▲肯德基限定新品「超級塔可XL豪肯餐」3月13日至4月17日全台限時販售。（圖／記者林育綾攝）

限定新品「超級塔可XL豪肯餐」內容包含超級塔可X1+咔啦脆雞X1+脆薯(中)X1+原味蛋撻X1+可樂(中)x1，售價245元，還有其他多種餐點組合，3月13日至4月17日全台限時販售。而上市期間，只要搭乘台北捷運板南線，還有機會搭上很有料的「超級塔可」列車，拿起手機掃瞄QRcode，玩有料拉BAR，就有機會獲得免費超塔可套餐等多種優惠。

▲▼肯德基在海外的打卡夯品「超級塔可」首度在台灣上市。（圖／記者林育綾攝）

▲肯德基在海外的打卡夯品「超級塔可」首度在台灣上市。

另外，人氣速食店摩斯漢堡推出新品「日出大阪燒珍珠堡」，在缺蛋潮照樣供應！嚴選鮮蝦、魷魚、扇貝、鮮甜蔬菜高溫酥炸成海鮮天婦羅，放在Q彈超級大麥米飯上，撲滿清爽高麗菜絲，還夾入一顆香煎雞蛋，再澆淋美乃滋及日本道地大阪燒醬，最後以柴魚片提味。除了原味之外，還推出山葵風味的日出大阪燒珍珠堡，售價115元。

▲摩斯漢堡推出新品「日出大阪燒珍珠堡」，直接夾入一整顆香煎雞蛋不手軟。

而即日起至3月12日，MOS Order APP推出「安心取溫馨送－會員搶先購限量優惠」，大阪燒珍珠堡及大杯冰紅茶1組，售價119元；3月12日～4月11日會員還能以190元優惠價，獨享新品日出大阪燒珍珠堡套餐，內含大阪燒珍珠堡、摩斯雞塊1份、大冰紅。

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