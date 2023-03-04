哪家美式炸雞最頂？鄉民狂爆1神店：它屌打胖老爹

▲胖老爹漲價後，引發網友棄坑不買。（示意圖／記者黃君瀚攝）



網搜小組／劉維榛報導

哪一家美式炸雞最頂呢？一名網友認為，心目中的第一名是德州美墨炸雞，吃起來最鮮嫩酥脆多汁，讓他越吃越上癮。文章曝光後，網友紛紛點名胖老爹、拿坡里等，不過更多吃貨大堆「昌平屌打胖老爹，還更多汁！」

一名網友在PTT以「美式炸雞覺得哪家最好吃」為標題表示，吃過幾家知名炸雞後，點名肯德基品質較不穩定，有的很好吃、有的炸得很乾，更直言「麥當勞以平均來說，比肯德基好！」

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至於哪一家最好吃？原PO忍不住口水直流大推，「最鮮嫩酥脆多汁的炸雞，當屬德州美墨炸雞！」原PO接著說道，吃過微風南山美食街的德州美墨炸雞分店，至今讓他回味無窮，「那裡的炸雞我敢說全台前三名。」

文章曝光後，一票網友熱議「拿坡里吧」、「德州美墨吃過，是不錯，但是還是喜歡胖老爹」、「昌平炸雞王！而且我只吃昌平路上原始店」、「吃過最好吃的是21世紀」、「美墨還會多點個雞胗跟雞肝，不過雞肝會有點乾」、「胖老爹」。

其中一名網友也吃出心得分享，「美墨多汁酥脆，但個人覺得調味太淡了。純論美式炸雞的話，個人還是最喜歡剛起鍋的肯德基；第二名拿坡里。不限美式的話，昌平炸雞王的紐奧良腿排也很讚，多汁酥脆調味足，而且每次都現炸，不會有炸雞放到冷掉柴掉的，肯德基真的是每次吃到放到冷掉的炸雞...心都會跟著冷掉」。

▲網友熱議。（圖／翻攝PTT）



說起胖老爹，它在6年前突然爆紅，以黑馬之姿崛起，分店也是一間一間接著開。但日前有網友拋問「胖老爹過氣了嗎？」甚至發現住家樓下的分店竟默默倒了。對此，有網友點出2大退坑理由，包括等待時間太久與漲價的致命傷。

另外，還有吃貨點名，同樣是連鎖炸雞店來說，更推昌平炸雞王，「過氣了，昌平好吃多了」、「昌平屌打胖老爹，還更多汁」、「昌平炸雞王棒棒」、「昌平>胖老爹」。

▼網友更推昌平炸雞王。（圖／翻攝自Facebook／昌平炸雞王 台中昌平總店）

