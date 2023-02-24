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肯德基連續5天下殺！蛋撻+炸雞桶優惠55折　套餐最低42折起

▲▼肯德基國慶連假優惠，三大人氣套餐「青花椒雙拼歡聚餐」、「柚香柚甜雙拼歡聚餐」、「咔啦連假歡聚餐」首次聯合限時下殺6折起。（圖／業者提供）

▲肯德基超人氣咔啦脆雞桶+原味蛋撻，下殺55折。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

愛吃多汁的咔啦脆雞、酥脆原味蛋撻的粉絲一定要把握！肯德基自今（24）日起至2月28日連續5天推出「春季限時優惠餐」，包括人氣組合6塊咔啦脆雞+6顆原味蛋撻，組合下殺55折只要399元；此外還有多款超值套餐最低42折起，讓消費者在連假期間吃好吃滿。

肯德基於自2月24日～2月28日連續5天推出「春季限時優惠餐」(優惠代碼：40495)，就可吃到酥脆多汁的咔啦脆雞x6、香濃原味蛋撻x6、瓶裝可樂x1，原價729元，特價399元，等於直接下殺55折。

▲▼肯德基228連假優惠！連續5天祭出6塊咔啦脆雞桶+6顆蛋撻下殺55折，還有套餐42折起。（圖／業者提供）

▲肯德基228連假優惠！連續5天祭出6塊咔啦脆雞桶+6顆蛋撻下殺55折。（圖／業者提供）

而多款套餐也祭出下殺，包含咔啦脆雞、咔啦雞腿堡、雙色轉轉QQ球、原味蛋撻、香酥脆薯等多樣美味，共推出5款優惠套餐組合，最低42折起。

▲▼肯德基228連假優惠！連續5天祭出6塊咔啦脆雞桶+6顆蛋撻下殺55折，還有套餐42折起。（圖／業者提供）

▲多款套餐也祭出下殺42折起。（圖／業者提供）

另也體貼推出「車道專屬優惠」，凡是使用快取GO點餐車道，購買套餐或桶餐即享加10元「好禮4選1」 ，可獲得原味蛋撻一顆/香酥脆薯(小)一份/百事可樂(中)一杯/上校雞塊4塊等四款人氣品項加購優惠。使用預訂快取，選購任一桶餐+$1元，還可多1塊咔啦脆雞；點任一XL套餐，加$1多一顆原味蛋撻。而滿$350即可享免運送到家的外送服務。

PK雙饗卡APP更提供每消費20元集1點，累積2點即可折抵現金1元，點數互通，每筆消費最高回饋2.5%（紅利點數） ; 還送新會員50元，生日再送100元，折抵無上限 (外送服務費除外) ，不用儲值即可直接消費集點。

▼肯德基228連假優惠碼。（圖／業者提供）

▲▼肯德基228連假優惠！連續5天祭出6塊咔啦脆雞桶+6顆蛋撻下殺55折，還有套餐42折起。（圖／業者提供）

除此之外，必勝客近來也推出「大比薩買一送三」優惠，即日起至2月28日，單點大比薩就再送一份比薩（外帶送大比薩、外送送小比薩）、「旋風肉桂捲(5入)」或「黃金和風鱈魚塊(5入)，還有1.25L可樂。但提醒消費者，輕鬆點比薩、奢華加貝烏金鮑魚比薩、莫札瑞拉嫩雞比薩不適用此活動；另外必勝客金門店、台北信陽店、板橋車站店、左營車站店不適用。

外送平台「foodpanda」也針對連假祭出限定超殺優惠，像是麥當勞麥「蘋果派第2件5折」、星巴克特大杯燕麥奶那堤「第2杯52折」，還有必勝客海鮮個人比薩「買1送1」，漢堡王10塊雞塊「買1送1」等。

▲外送平台foodpanda也針對連假祭出限定超殺優惠，包括漢堡王10塊雞塊買1送1。（示意圖／業者提供）

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