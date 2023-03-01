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連12天嗑爆！必勝客「13吋大比薩下殺199元」　8口味任選

▲▼必勝客比薩。（圖／業者提供）

▲必勝客大比薩限時下殺199元。（示意圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

比薩控揪團吃！人氣速食品牌「必勝客」驚喜祭出最新超殺優惠了，即日起限時12天「外帶大比薩下殺199元」，且有8口味選擇，最高狂省441元。另，肯德基至3月13日前也有超人氣「青花椒系列」最低下殺67折起好康，通通不能放過。

必勝客祭出「外帶單點13吋大比薩199元吃」超殺優惠，優惠口味有夏威夷大比薩、雙層美式臘腸大比薩、彩蔬鮮菇大比薩、燻雞絲蘑菇大比薩、煙燻黃金總匯大比薩、臘腸起司三重奏大比薩、白醬燻雞培根大比薩、熱帶鳳梨鮮蝦大比薩共8款，最多可現省441元，即日起至3月12日限時12天開跑，提醒台北南港餐廳店、台北信陽店、板橋車站店、左營車站店、金門店不適用此優惠。

▲▼肯德基推出「青花椒系列」優惠。（圖／業者提供）

▲肯德基超人氣「青花椒系列」祭出最低67折吃優惠。

另，肯德基即日起至3月13日也祭出超人氣「青花椒系列」最低下殺67折起優惠，包括青花椒漢堡餐（優惠碼40435），內含花椒咔啦雞腿堡x1+上校雞塊x3+小杯百事可樂x1，特價135元；以及青花椒炸雞桶餐（40452），內含咔啦脆雞x3+原味蛋撻x3+小杯百事可樂x3+青花椒香麻脆雞x3，特價445元，現省206元。

加碼於預訂快取推「加1元多1件」優惠，期間只要使用「預訂快取」訂購XL餐或多人歡聚餐（桶餐）再加1元，即可多吃「蛋撻1顆」或「咔啦脆雞1塊」。

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