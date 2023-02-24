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連假加碼吃！　速食店「免費送華堡」限時4天搶

▲▼漢堡王小華堡。（圖／業者提供）

▲漢堡王228連假免費送堡。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

明天衝了！人氣速食品牌「漢堡王」霸氣加碼祭出228連假限定優惠，限時4天「5吋原味華堡免費送」，期間只要消費滿額就可多吃1顆人氣招牌華堡，漢堡控絕對不能放過。另，肯德基至3月13日前也祭出超人氣「青花椒系列」最低下殺67折起優惠，通通要把握機會吃。

喜迎開春第1個連假，漢堡王驚喜推出限時4天「5吋原味華堡免費送」超殺加碼優惠，期間只要於門市消費滿399元就送「原味華堡1顆」，2月25日至2月28日限時開跑，提醒每筆訂單限送1個原味華堡，科技廠店、航廈機場、兒童樂園店則不適用此優惠。

▲▼肯德基推出「青花椒系列」優惠。（圖／業者提供）

▲肯德基祭出「青花椒系列」最低下殺67折起。

另，肯德基即日起至3月13日則祭出超人氣「青花椒系列」最低下殺67折起優惠，包括青花椒漢堡餐（優惠碼40435），內含花椒咔啦雞腿堡x1+上校雞塊x3+小杯百事可樂x1，特價135元；以及青花椒炸雞桶餐（40452），內含咔啦脆雞x3+原味蛋撻x3+小杯百事可樂x3+青花椒香麻脆雞x3，特價445元，現省206元。

加碼於預訂快取祭出「加1元多1件」優惠，期間只要使用「預訂快取」訂購XL餐或多人歡聚餐（桶餐）再加1元，即可多吃「蛋撻1顆」或「咔啦脆雞1塊」。

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