　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

6口味任選！　速食店平日限定「義大利麵下殺第2份半價吃」

▲▼必勝客紙包義大利麵。（圖／業者提供）

▲必勝客紙包義大利麵限時爽吃第2件5折。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

小確幸領起來！人氣速食品牌「必勝客」最新限時優惠來了，即日起限時爽吃「紙包義大利麵第2份半價」，並開放6口味任選，提醒須透過APP訂購且為平日限定優惠。另，肯德基至3月13日前也有青花椒系列下殺67折吃的組合好康，把握機會吃。

▲▼必勝客紙包義大利麵。（圖／業者提供）

▲紙包義大利麵有6口味選擇。

必勝客於APP祭出平日（周一至周五）限定「紙包義大利麵任選第2件半價」優惠，口味有「波隆那牛肉丸紙包義大利麵」、「奶油雞腿排紙包義大利麵」、「羅勒雞腿排紙包義大利麵」、「波隆那海鮮紙包義大利麵」、「奶油海鮮紙包義大利麵」及 「羅勒海鮮紙包義大利麵」，即日起至4月28日限時開跑，提醒國定假日不適用此優惠。

▲▼肯德基推出「青花椒系列」優惠。（圖／業者提供）

▲肯德基搶吃超人氣「青花椒系列」下殺優惠。

另，肯德基至3月13日也祭出超人氣「青花椒系列下殺67折起」優惠組合，包括青花椒漢堡餐（優惠碼40435），內含花椒咔啦雞腿堡x1+上校雞塊x3+小杯百事可樂x1，特價135元；以及青花椒炸雞桶餐（40452），內含咔啦脆雞x3+原味蛋撻x3+小杯百事可樂x3+青花椒香麻脆雞x3，特價445元，現省206元。

  【你可能也想看】

►麥當勞要換菜單了！「9大品項」3／15起停賣　飲料剩2尺寸
►太Q！麥當勞最新「BT21甜心卡」來了　「買A送B」品項有換
►連12天嗑爆！必勝客「13吋大比薩下殺199元」　8口味任選

ET快訊
奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻見爆頭屍崩潰
石門水庫跌破7成　「土地公廟」現身
尷尬！李維拉分享會「英文名錯了」　主辦方緊急補救
幕後／「徵召」侯友宜機率高　最晚6月確定總統人選
台灣首位IG破千萬藝人！　贏過周杰倫蔡依林
飛美國比日本便宜！　 機票達人貼票價：我要瘋了
經典賽「台灣小吃」被大聯盟退貨！　理由曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

6口味任選！　速食店平日限定「義大利麵下殺第2份半價吃」

搶吃雙層厚牛尬顆粒花生醬！　速食店濃郁系「美式花生堡」回來了

吃得到一片片巧克力！　最新「Hershey’s巧克力冰淇淋」超商才有

只有5天！超商最新「珍珠奶茶買1送1」　10杯美式下殺300元

肯德基翻轉速食業商業模式　「KFC數位智能未來店」啟用

失眠、自律神經都KO！醫曝兩物讓全身沉浸「舒眠能量」

超商開賣「珍珠奶茶」了！限時只要49元爽喝　24小時都買得到

有抹茶生巧起司塔、滿餡千層！　「9款抹茶烘焙甜點」超商限定吃

開放寄杯、冷熱互換！　超商限時1天「美式、拿鐵買6送6」

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

紅龜粿台語也分地區！　「貴、各」唸法大不同

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

調皮貓凌晨3點玩耍太吵　爸唸2句被頂嘴：壞小孩

6口味任選！　速食店平日限定「義大利麵下殺第2份半價吃」

搶吃雙層厚牛尬顆粒花生醬！　速食店濃郁系「美式花生堡」回來了

吃得到一片片巧克力！　最新「Hershey’s巧克力冰淇淋」超商才有

只有5天！超商最新「珍珠奶茶買1送1」　10杯美式下殺300元

肯德基翻轉速食業商業模式　「KFC數位智能未來店」啟用

失眠、自律神經都KO！醫曝兩物讓全身沉浸「舒眠能量」

超商開賣「珍珠奶茶」了！限時只要49元爽喝　24小時都買得到

有抹茶生巧起司塔、滿餡千層！　「9款抹茶烘焙甜點」超商限定吃

開放寄杯、冷熱互換！　超商限時1天「美式、拿鐵買6送6」

太美！西洋情人節限定「白玫瑰蛋糕」來了　吃得到香草海鹽餡

納豆爆高中「3女友都高學歷」！　耍寶成風雲人物..情史阿Kem不敢相信

她自嗨插錯洞！水晶棒「整根頂進膀胱」無法自拔　醫嚇壞：破紀錄了

《英雄聯盟》新角「米里歐」技能公開：增加友軍攻擊距離、大招群體解控

台中騎士閃避前車急煞打滑　後方「7機車撞一團」釀5傷現場曝

日本H3火箭1號機發射失敗！第2節火箭未點火　JAXA下令自爆

日籍旅客恆春遺失護照　暖警出奇招...「火車直送高雄」助返鄉

錯過再等12年！3星座把握「強運黃金期」　牡羊迎來受歡迎的新身分

傳蔡英文在加州見麥卡錫　江啟臣「歡迎」：但不要造成台海緊張

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

消費熱門新聞

限5天！超商珍奶買1送1、10杯美式300元

超商限時1天美式、拿鐵買6送6

最新「9款抹茶烘焙甜點」超商限定吃

超商開賣「珍珠奶茶」限時49元開喝！

濃郁系「美式花生堡」回來了！

翻轉速食業！　KFC數位智能未來店啟用

超商限定吃最新Hershey’s冰淇淋

醫曝「兩物」讓全身沉浸舒眠能量

超商隱藏版「真鮮奶茶」釣出網友0負評激推

速食店義大利麵限時下殺第2份半價吃

麥當勞新菜單停賣9大品項！

咖啡控快囤！全聯濾掛咖啡買1送1

超商獨家限時販售「巨大品客洋芋片」

別因低溫錯過孩子補鈣好時機！

更多熱門

相關新聞

高雄森林百匯營運到4/5

高雄森林百匯營運到4/5

高雄林皇宮內的Buffet品牌「森林百匯」要說跟大家說再見了！高雄林皇宮日前在官網公告，森林百匯只營業到4月5日，不過從4月6日開始，則是由同樣是林皇宮旗下品牌「廚窗港點」與「熊貓夾美食」接續營業。

加雙料！最新3款蜂蜜手搖杯來了

加雙料！最新3款蜂蜜手搖杯來了

關鍵字：

美食情報美食雲必勝客肯德基

讀者迴響

熱門新聞

恐比冷氣團還凶！　下波凍3天探9℃

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

6000元「登記入帳」最划算！　銀行業曝3招：像錢母生息

身分證拿出來！五星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

開店賠2000萬！李愛綺老公鬧婚變「要離現在離」

被逼重考9年　女子崩潰弒母分屍洩憤

她口愛前被唸「去刷牙」　最美博士：嘴巴比下體髒

女大生約砲淪性奴　學長拍片逼肉償17次

騎士沒戴安全帽闖紅燈　警察聽原因不開單

木村拓哉瘋傳「4月閃電離婚」內幕曝！　工藤靜香1舉動被抓包

年輕人寧願「精緻窮」！網怒：都是「這群人害的」

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

嗆聲大哥的女人爆內戰　竹聯多人濺血砸爛陸上頭等艙

韓邪教主私養後宮！5女脫光入浴求愛片外洩

住阿里山2晚6萬9！　「日本機+酒」價格曝

更多

最夯影音

更多
泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩
歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面