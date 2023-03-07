6口味任選！　速食店平日限定「義大利麵下殺第2份半價吃」

▲必勝客紙包義大利麵限時爽吃第2件5折。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

小確幸領起來！人氣速食品牌「必勝客」最新限時優惠來了，即日起限時爽吃「紙包義大利麵第2份半價」，並開放6口味任選，提醒須透過APP訂購且為平日限定優惠。另，肯德基至3月13日前也有青花椒系列下殺67折吃的組合好康，把握機會吃。

▲紙包義大利麵有6口味選擇。

必勝客於APP祭出平日（周一至周五）限定「紙包義大利麵任選第2件半價」優惠，口味有「波隆那牛肉丸紙包義大利麵」、「奶油雞腿排紙包義大利麵」、「羅勒雞腿排紙包義大利麵」、「波隆那海鮮紙包義大利麵」、「奶油海鮮紙包義大利麵」及 「羅勒海鮮紙包義大利麵」，即日起至4月28日限時開跑，提醒國定假日不適用此優惠。

▲肯德基搶吃超人氣「青花椒系列」下殺優惠。

另，肯德基至3月13日也祭出超人氣「青花椒系列下殺67折起」優惠組合，包括青花椒漢堡餐（優惠碼40435），內含花椒咔啦雞腿堡x1+上校雞塊x3+小杯百事可樂x1，特價135元；以及青花椒炸雞桶餐（40452），內含咔啦脆雞x3+原味蛋撻x3+小杯百事可樂x3+青花椒香麻脆雞x3，特價445元，現省206元。