民進黨籲議員「別落跑」！財經網美批「非常瞎」：回歸民調很難？

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民進黨籲議員「別落跑」！財經網美胡采蘋批「非常瞎」：回歸民調很難？

▲▼民進黨中執會，賴清德會後談話。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民進黨主席賴清德。（圖／記者呂佳賢攝）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨中執會今（8日）討論2024年區域立委提名作業，會中黨主席賴清德提出建議案，「不建議現任議員參與本次立委選舉，但艱困選區或無本黨現任立委之選區除外」。對此，財經網美胡采蘋認為，更多的條款限制，只會方便黨中央提自己要提的人，而不是最有民意基礎最有實力的人，「我覺得這真是非常瞎」。

民進黨中執會今天處理攸關區域立委提名的選務事項，據轉述，賴清德在會中主動提出，現任議員若轉戰立委，恐怕會有負選民所託，盼通過「原則性的宣示」，不建議現任議員參與本次立委選舉，並強調這對於民進黨是有加分作用的，且有更長遠的目的在。

▲▼財經網美胡采蘋。（圖／翻攝臉書）

▲財經網美胡采蘋。（圖／翻攝自Facebook／Emmy追劇時間）

胡采蘋今日在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文直言，「我覺得這真是非常瞎」，因為像台北市這種戰區，根本不能離開服務第一線，「我們信義區難道可以空降而選上嗎？況且如果真的是為了防止落跑，應該在下一屆議員選舉前明確化這個規定，以後成為慣例，要選立委就不要選議員，大家都空手2年。」

胡采蘋表示，現在的議員在去年參選前，並沒有這種條款，結果當選後，竟然變成阻擋晉級立委賽道的障礙，「事前不講明，臨時畫一條線，還說『艱困選區可以例外』，艱不艱困誰來判定？黨中央上下其手的空間很大啊，應該要從下一屆開始才公平不是嗎。」

胡采蘋感嘆，現在黨中央離民意越來越遠，縣市長選舉不依照民調，強行徵召，全面慘敗，「教訓還不夠嗎？」而更多的條款限制，只會方便黨中央提自己要提的人，不是最有民意基礎最有實力的人，這種作法就悖離了民進黨向來的實力原則，這樣下去真的非常令人擔憂，「回歸民調很難嗎？」

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