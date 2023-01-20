搭星宇航空聽機長廣播　他秒喊「是張國煒」想衝駕駛艙！真相笑翻

▲張國煒本月9日，才從法國土魯斯將第二架A350親自駕駛回台。（圖／星宇提供）

記者施怡妏／綜合報導

今年的農曆春節有10天連假，許多民眾早已規畫要出國玩樂，也有人期待從國外回台灣過年，財經網美胡采蘋就在臉書發文，有朋友搭星宇航空，聽到機長廣播，認為對方一定是星宇航空的董事長張國煒，因為聲音實在太像了，一直忍住想要衝去駕駛艙的衝動，貼文一出笑翻許多網友。

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」發文，好友搭乘星宇航空，從大阪飛回台灣，聽到機上的機長廣播，堅持對方就是張國煒本人，「說機長聲音太像了，明明就是張國煒的聲音，害他一直想衝去駕駛艙看。」

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胡采蘋笑喊，老闆會開飛機，真的會給乘客很多幻想，「星宇的駕駛艙應該常常有這種困擾吧」；胡采蘋也在文末標記「機長報告今天天氣很好，有利飛行，我不是張國煒，不要再過來了」。

貼文一出，掀起網友討論，「通常會認得一個人的聲音，應該是有一定程度的私交吧」、「億萬富豪幫開交通工具的經驗...」「用台語講會更確定」、「真是個好老闆，自己親自下來開飛機大家都像在追星」、「機長不是都會說自己的名字」、「機長廣播時不是都會報名字嗎，他有說他是小K嗎」。

另外，還有網友透露，「如果你朋友搭的飛機是330或321，就一定不是老闆了」、「他轉訓350了，明天應該要去首航，今天應該不會是他」。

也有網友表示，真的曾經搭過名人開的飛機，「我有搭過拖拉庫張國璽的飛機耶，聲音超好認的」。另一名網友也在底下留言，「我也搭過，還有請他簽名」。