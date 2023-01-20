　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

搭星宇航空聽機長廣播　他秒喊「是張國煒」想衝駕駛艙！真相笑翻

▲上周一張國煒剛從法國土魯斯將第二架A350親自駕駛回台。（圖／星宇提供）

▲張國煒本月9日，才從法國土魯斯將第二架A350親自駕駛回台。（圖／星宇提供）

記者施怡妏／綜合報導

今年的農曆春節有10天連假，許多民眾早已規畫要出國玩樂，也有人期待從國外回台灣過年，財經網美胡采蘋就在臉書發文，有朋友搭星宇航空，聽到機長廣播，認為對方一定是星宇航空的董事長張國煒，因為聲音實在太像了，一直忍住想要衝去駕駛艙的衝動，貼文一出笑翻許多網友。

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」發文，好友搭乘星宇航空，從大阪飛回台灣，聽到機上的機長廣播，堅持對方就是張國煒本人，「說機長聲音太像了，明明就是張國煒的聲音，害他一直想衝去駕駛艙看。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

胡采蘋笑喊，老闆會開飛機，真的會給乘客很多幻想，「星宇的駕駛艙應該常常有這種困擾吧」；胡采蘋也在文末標記「機長報告今天天氣很好，有利飛行，我不是張國煒，不要再過來了」。

貼文一出，掀起網友討論，「通常會認得一個人的聲音，應該是有一定程度的私交吧」、「億萬富豪幫開交通工具的經驗...」「用台語講會更確定」、「真是個好老闆，自己親自下來開飛機大家都像在追星」、「機長不是都會說自己的名字」、「機長廣播時不是都會報名字嗎，他有說他是小K嗎」。

另外，還有網友透露，「如果你朋友搭的飛機是330或321，就一定不是老闆了」、「他轉訓350了，明天應該要去首航，今天應該不會是他」。

也有網友表示，真的曾經搭過名人開的飛機，「我有搭過拖拉庫張國璽的飛機耶，聲音超好認的」。另一名網友也在底下留言，「我也搭過，還有請他簽名」。

❀「萬歲牌堅果」隨行包　44包只要1000元！超殺優惠1次看❀

ET快訊
懷孕網紅嚇瘋：不小心嫁給表哥
馬伕等不到小姐出事了！　開門驚見慘遭迷姦洗劫
台情侶日本自駕撞到人　外交部曝最新狀況
林書豪又宣布家中第3位新成員　可愛模樣超迷人
幕後／瀟灑轉身！蘇貞昌謝幕藏玄機　給足蔡英文空間也絕不「被請
獨／這社區太恐怖！開管委會女住戶被打昏　刺青男：死了就埋
快訊／國1南下多車追撞！　嚴重大回堵

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

跟弟弟鬧翻變陌生人「要包紅包給侄子嗎？」　過來人曝1原因搖頭

寒假閱讀節　北市圖推「閱讀波蘭壯闊」主題活動

男友身上有草莓痕　手機訊息洩姦情「小三竟是我哥」

兔子為何排十二生肖第4？　「兔牛賽跑」故事說給你聽

中職王維中與世界展望會原民兒童樂團　奇美醫院齊聲分享美音

台北入選「全球最值得去的地方」　《紐時》盛讚文化、美食

說好「年夜飯回娘家」老公卻反悔 　妻氣炸：不公平！網1原因逆風挺

初一到初五「3星座」財運紅翻天　整年運勢、獨門招財法一次看

宜蘭年假開放身心障礙者領快篩　確診者及家屬可領防疫包愛心袋

搭星宇航空聽機長廣播　他秒喊「是張國煒」想衝駕駛艙！真相笑翻

陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

模型報告搞怪硬掰內容 講到「車模」全班笑翻

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

台南安平「痛風」雞蛋糕　擺滿蚵仔、蝦子超浮誇！

買速食獲一袋15萬鈔票 調頭歸還店員爆哭道謝

AKIRA《紅白》合作Ella歌舞秀！　後台互動曝…她喊：斯勾以餒

愛貓逛展哈氣找嘸原因 拿「假貓」牠秒暴怒出拳

心臟衝擊！過年就靠Disney+　歐巴、懸疑、經典片想看就看

跟弟弟鬧翻變陌生人「要包紅包給侄子嗎？」　過來人曝1原因搖頭

寒假閱讀節　北市圖推「閱讀波蘭壯闊」主題活動

男友身上有草莓痕　手機訊息洩姦情「小三竟是我哥」

兔子為何排十二生肖第4？　「兔牛賽跑」故事說給你聽

中職王維中與世界展望會原民兒童樂團　奇美醫院齊聲分享美音

台北入選「全球最值得去的地方」　《紐時》盛讚文化、美食

說好「年夜飯回娘家」老公卻反悔 　妻氣炸：不公平！網1原因逆風挺

初一到初五「3星座」財運紅翻天　整年運勢、獨門招財法一次看

宜蘭年假開放身心障礙者領快篩　確診者及家屬可領防疫包愛心袋

搭星宇航空聽機長廣播　他秒喊「是張國煒」想衝駕駛艙！真相笑翻

妙齡女民宿醉倒　醒來問男友才知被硬上...憑刺青逮色運將

懷孕遭勸別養貓！牠今變「溫柔保母」暖陪伴　媽讚：是最好的朋友

跟弟弟鬧翻變陌生人「要包紅包給侄子嗎？」　過來人曝1原因搖頭

解放軍「野戰口糧」菜單曝光　有比美軍軍糧好吃？網紅試吃解密

放不下前任「是還沒跟自己和解」！心理師4招喊停：追究到底≠處理

馬伕等不到小姐出事了！開門驚見慘遭迷姦洗劫　噁爛男下場曝

寒假閱讀節　北市圖推「閱讀波蘭壯闊」主題活動

發現女友整形！男友暴怒甩了她「第一次約會怎沒說？」　網全罵翻

【2023年春節紅包行情表】物價高漲　建議「起跳價」增加

真實案例恐怖到難以下嚥！　探討社會議題超賣座的4部韓國劇情片

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

生活熱門新聞

寒流探8°C雪崩式跌溫！圖看過年天氣

台灣人大鬧日本列車　「指定席當自由席搭」

小年夜5大禁忌　做錯恐窮整年

獨／幸運之神降臨　兩外籍新娘刮中110萬元

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

全民確定領6000！　發放時間、怎麼領一次看

小年夜習俗、禁忌曝！「做1事」恐越來越窮

「朋友洗腎到死掉…」餐廳揭巴沙魚可怕內幕

12生肖這地方沒掃乾淨「衰一整年」

紅包能不能給1千　長輩70%都搖頭

四輪大姐逆向遭攔　反嗆：我不逆向怎麼過去

迎春大掃除4類舊物斷捨離　犯5禁忌恐衰整年

紅包12大地雷別踩！「直式、橫式」差很大

台大醫生唱「乘1.35倍沒我高」原民歌手怒了

更多熱門

相關新聞

星宇航空A350時尚大秀　豪華經濟艙、經濟艙內裝揭幕

星宇航空A350時尚大秀　豪華經濟艙、經濟艙內裝揭幕

星宇航空A350空中時尚大秀持續中！今(18)日公開星宇航空首次設置的豪華經濟艙，以及質感經濟艙內裝。星宇航空A350將於本月20日上線，期間限定飛航澳門、曼谷與東京等部分亞洲區域航線，提供三艙等服務，即日起可至官網www.starlux-airlines.com查詢航班及訂位購票。

星宇航空找辣妹上演時裝秀！

星宇航空找辣妹上演時裝秀！

星宇航空A350內裝曝光！亞洲短程航線開賣　1／20啟航

星宇航空A350內裝曝光！亞洲短程航線開賣　1／20啟航

星宇航空A350　1/20起執飛3航點

星宇航空A350　1/20起執飛3航點

星宇航空預定4月下旬飛洛杉磯　A350本周五起先飛澳門與曼谷

星宇航空預定4月下旬飛洛杉磯　A350本周五起先飛澳門與曼谷

關鍵字：

星宇航空張國煒機長廣播胡采蘋

讀者迴響

熱門新聞

26歲女行員捲款1783萬　整容潛逃25年落網

KID對「出生15天兒子」做1事被罵慘！緊急道歉了

屏東高中女放學搭錯車　竟環台半圈坐到北車

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　偷車賊慘遭火車撞死

奧客拒付錢　捕蛇專家把1.8m毒蛇丟回去

今天16：19進入大寒！　「1物品」不能留

買2本2000元刮刮樂實測　「這序號」每次買都中獎

寒流探8°C雪崩式跌溫！圖看過年天氣

72萬粉大胃王YTR宣佈「無限期停更」

台灣人大鬧日本列車　「指定席當自由席搭」

浣熊睪丸凍在鐵軌　崩潰眼神死

他擁26cm巨鵰女伴凍未條！改拍AV賺翻

即／花蓮4連霸議員張正治病逝　享年57歲

即／國1南下岡山段事故！多部轎車追撞

即／台中外送員闖平交道疑自摔　卡鐵道慘遭撞死

更多

最夯影音

更多
陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來

陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來
電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

模型報告搞怪硬掰內容 講到「車模」全班笑翻

模型報告搞怪硬掰內容 講到「車模」全班笑翻

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面