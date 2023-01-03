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柯文哲開了8年「7點半晨會」　財經網美罵爆：不用勞檢市長嗎？

▲▼柯文哲出席秘書長交接暨兔年新春小物開箱 新任秘書長周台竹 謝立功。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲過去持續了8年7點半晨會的慣例。（圖／記者屠惠剛攝） 

記者林彥臣／綜合報導

台北市長蔣萬安上任後，是否會比照前市長柯文哲8年來持續七點半晨會的慣例，成為各界關注的話題。不過財經網美胡采蘋在臉書上就對此發文開罵，「台北市政府員工為什麼不告市政府啊，勞工局都不勞檢市長嗎，七點半開晨會真的很荒謬人家不用養小孩嗎」。

胡采蘋在臉書發文表示，「這個世界上我聽過七點半開晨會的公司，就只有華爾街券商和台大醫院某些科系，還有台北市生意最好的生殖醫學診所王家瑋醫院。」

▲▼財經網美胡采蘋。（圖／翻攝臉書）

▲財經網美胡采蘋痛批，「勞工局都不勞檢市長嗎」。（圖／翻攝臉書）

胡采蘋說，「你付得起這個錢，人家高盛證券農曆年除夕照樣給你電話會議，付不起這個錢麻煩好心點，讓員工跟小孩吃完早餐，好好送小孩去上學，依照正常工時上班喔。台北市政府員工為什麼不告市政府啊，勞工局都不勞檢市長嗎。七點半開晨會真的很荒謬人家不用養小孩嗎」。

市府相關單位3日向《東森新媒體ETtoday》透露，蔣萬安1月3日不召開晨會；根據蔣萬安公開行程顯示，由於碰上每個月第一周，所以市政會議提早至8時30分召開，並且於市政會議前接受媒體訪問。

▲▼台北市長蔣萬安市政會議前受訪。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長蔣萬安市政會議前受訪。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲提及，晨會是一種政治上的信念，因為他認為眾人智慧超過個人智慧，「我覺得晨會制度很好，可以讓整個市政更有效率。」過去最常犯的錯誤就是每個局處「公文旅行」，乾脆把有關係的局處全部找來，大家當場就把問題解決，之後再寫公文，依據哪幾次會議記錄做，這樣流程速度就會變快。

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