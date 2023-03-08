遷廠遙遙無期　桃園煉油廠計劃興建「中油轉型創新」辦公大樓

▲桃園煉油廠計劃興建「中油轉型創新」辦公大樓，舉辦說明會邀市府團隊參加。(圖／擷取自陳姓市民臉書)

記者楊淑媛／桃園報導

中油公司桃園煉油廠計劃於廠區內，興建「中油轉型創新」辦公大樓，7日舉辦轉型說明會。由於，中油桃園煉油廠位居桃園市的市中心，占地460公頃，煉油廠附近居民高達80萬人，因設廠以來曾發生數起重大工安意外，10多年來，使中油桃園煉油廠搬遷問題，長年來履履被提起，受到地方關注。

▲桃園煉油廠計劃興建「中油轉型創新」辦公大樓，舉辦說明會。(圖／擷取自陳姓市民臉書)

然，7日說明會中，中油公司司董事長李順欽和總經理方振仁等核心主管，親自到場，受邀的桃園市長張善政帶領市府團隊和廠區內汴洲里里長楊鑫坤帶著社區幹部熱絡出席，一名陳姓地方人士於聽取說明會後於臉書發文表示，看來，桃園煉油廠遷廠已是遙遙無期！

▲桃園煉油廠曾發生數起重大工安意外，長年來遷廠問題履被提起。(圖／資料照)

陳姓地方人士表示，緊臨汴州社區的中油綠地計劃興建「中油轉型創新」辦公大樓，雖有回饋機制的設計，只可惜看不見轉型創新的亮點，尤其該一重要建設興設後，將使經濟部曾承諾桃園煉油廠遷廠的支票，明顯跳票！

位於高速公路南崁交流道旁的中油桃園煉油廠，廠區460公頃，橫跨著桃園市桃園、蘆竹、龜山三區，因過去發生數起的工安事件，使週邊居民莫不殷盼桃園煉油廠早日搬遷，而該廠的搬遷問題及時間，多年來更成為地方大小選舉時，重要議題。