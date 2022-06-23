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民安8號演習「桃園煉油廠遭空襲」　蔡英文：讓台灣更有應變能力

▲蔡英文總統今天下午視察桃園市民安8號演習後表示，面對瞬息萬變的國際情勢，只要持續強化演練，讓台灣面對各項挑戰更具有韌性及應變的能力。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲蔡英文總統今天下午視察桃園市民安8號演習後表示，面對瞬息萬變的國際情勢，只要持續強化演練，讓台灣面對各項挑戰更具有韌性及應變的能力。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

「桃園煉油廠遭空襲！」蔡英文總統今（23）日下午視察桃園市民安8號演習，這次假想桃園煉油廠遭受空襲，造成嚴重損害，蔡英文在演習後表示，面對瞬息萬變的國際情勢、氣候變遷的影響，均是我們必須謹慎防範的重要議題；相信持續強化演練，將災防意識落實在國人日常生活當中，一定能讓台灣面對各項挑戰時，更具有韌性與應變能力。

▲桃園市民安8號演習，模擬煉油廠遭空襲，消防人員迅速搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市民安8號演習，模擬煉油廠遭空襲，消防人員迅速搶救。

桃園市民安8號演習今天下午1時許在龜山區桃園煉油廠第二灌裝工場舉行，蔡英文在桃園市長鄭文燦、國防部長邱國正、經濟部長王美花等人陪同下，視察桃園煉油廠遭受空襲模擬戰爭發生時，造成重要經建設施損壞、火災與道路橋樑毀損、放射性物質外洩等大規模複合式災害，國軍、桃園市政府等各單位的基礎緊急動員能量與救災資源統合能力，總計有多達21項特殊狀況，由參與演習單位逐一演練達成任務。

▲桃園市民安8號演習，模擬重要設施遭空襲，消防與工程人員迅速搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市民安8號演習，模擬重要設施遭空襲，消防與工程人員迅速搶救。

蔡英文指出，面對瞬息萬變的國際情勢、氣候變遷影響，不論是軍事威脅或是土石流、地震與疫病等挑戰，均是我們必須謹慎防範的重要議題，守護國家人民安全，除軍、警、消等政府機關同仁堅守崗位外，全體國人必須具備災防意識、全力配合，這也是舉辦防救災演習的重要原因。本次演習當中，首次由國防部研議加入戰時情況災害搶救作為，由桃園市政府主導，將跨區救災能量、民防團隊運用等防救災課題納入演練。

蔡英文認為，演習最重要的目的為強化中央到地方的統籌能力以及全民防衛動員量能，必須確保各級政府無論是在戰時、災時均能夠充分發揮功能，以維持社會民生正常運作，減少人民生命財產的損失。

▲桃園市民安8號演習後，蔡英文總統校閱參與演習單位。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市民安8號演習後，蔡英文總統校閱參與演習單位。

蔡英文除肯定參與演習的人員付出外，無論在關鍵基礎設施、反敵特工破壞演練，或是毒化災搶救演練，均展現迅速且專業的處置能力，相信只要持續強化演練，將災防意識落實在國人日常生活當中，一定能夠讓台灣在面對各項挑戰時，更具有韌性與應變能力，也更能夠保障人民的生命財產安全。

▲桃園市民安8號演習，市長鄭文燦肯定參與演習人員努力，也呼籲不斷強化才能提升自身救援能力。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市民安8號演習，市長鄭文燦肯定參與演習人員努力，也呼籲不斷強化才能提升自身救援能力。

鄭文燦也說，這次民安8號災害防救演習動員超過800人參與，出動各式車輛裝備器材60種，包括消防局高效能化學車、救災機器人、無人機、熱顯像儀、中華電信公司行動通訊平台車等，感謝所有參演單位人員，藉由本次的演習，加強各單位災害防救SOP，提升國家防衛韌性，確保軍民一體，共同保護國家安全。

鄭文燦提及，在俄烏戰爭之後，大幅提升國人對於國家韌性的重要意識，唯有透過定期演練與提高救災韌性，才能保護好國家關鍵基礎設施與民生設施，相信經過不斷地強化自身災害救援能力，才能讓台灣在面對戰爭威脅時做好準備，保護國家也保護自己。

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