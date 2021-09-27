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泰豐輪胎中壢廠遷廠不樂觀？　謝美英：市府應積極介入協調

▲泰豐輪胎中壢廠停產賣地遷廠不樂觀？

▲市議員謝美英針對中壢區泰豐輪胎遷廠案，提出質詢。（圖／翻攝市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員謝美英針對中壢區泰豐輪胎遷廠案，27日於市議會都發局、地政局工作報告提出質詢表示，泰豐輪胎位於中壢區菁華地段內，遷廠計劃攸關中壢地區發展，因此該公司在今年7月宣布出售股權及土地，並有董事經營權爭訟，是否影響遷廠及後續開發進度，各界相當關注。

都發局長盧維屏答詢表示，泰豐輪胎實質開發作業停滯，3年期限只剩下一年，坦言如要在明(2022)年的9月24日之前，必需擬妥市地重劃計畫書送審「要很拚」，他個人認為並不樂觀！盧維屏說，泰豐輪胎是不錯的企業，但實質開發作業停滯，影響地方發展「有點對不起桃園」。

▲泰豐輪胎中壢廠停產賣地遷廠不樂觀？

▲泰豐輪胎中壢廠位於中壢區菁華地段。（圖／林麗如提供）

謝美英說，泰豐輪胎現址實質開發作業停滯，民眾關切後續開發進度，這一份都市計劃在2019年8月24日經過桃園市都市計畫審議委員會審議通過了，依規3年之內，也就是2022年的9月24日之前，必需擬妥市地重劃計畫書送審，如果逾期沒有送，民眾擔心逾期打回原形。

謝美英表示，泰豐輪胎今年6月宣布關閉中壢廠，全面停產，7月委託商仲公司出售股權、土地，後來因為股東有意見，向法院聲請停止出售獲淮。泰豐輪胎目前面臨這些狀況，遷廠期程首當其衝；而市府既然已將該案分成兩區，A區已提出自辦重劃，考量兩區合併對地方發展才有利，市府更應該主動積極介入協調，協助地方發展。

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