中油煉油廠驚傳工程人員「被安全索彈飛」　從5樓高摔下慘死

▲中油桃園煉油廠16日上午發生包商進行1號鍋爐更新工程時，陳姓工人遭吊掛脫落纜繩彈飛，從5層樓吊車摔落地面，送醫急救後仍不治。（資料照／翻攝自中油桃園煉油廠官網）

記者沈繼昌／桃園報導

中油桃園煉油廠16日傳出工安意外，外包承包商進行1號鍋爐更新工程，負責在5樓高的陳姓工人指揮吊車吊掛作業時，未料吊掛閥件割斷繩索導致閥件掉落，壓到陳姓工人的安全索，導致陳被彈飛從5樓重摔至1樓，同伴見狀趕緊自行將陳送至醫院急救，延至晚間7時許仍因傷勢過重不治；龜山警方已報請桃檢相驗，桃園勞檢處也介入調查是否違反工安規範。

龜山警分局指出，桃園煉油廠委外由某機械公司承包桃煉廠1號鍋爐更新工程，16日上午包括陳姓、蕭姓與彭姓等3名員工進場作業，上午11時30分許，陳姓工人於5樓高處派戴著安全帽，指揮吊車吊掛閥件。

豈料，吊掛過程中，閥件突然割斷繩索，導致閥件脫落直接壓到陳男的安全索，他整個人突然被彈飛拋出，從5樓高直接摔到1樓地面，其他工地人員見狀趕緊自行開車將傷重昏迷的陳姓工人送往桃園敏盛醫院急救，但延至晚間7時許仍因傷勢過重宣告不治。

龜山警分局據報後已報請桃園地檢署相驗以釐清意外發生原因；桃園市政府勞檢處也介入調查，了解這起工安意外相關作業是否違反工安規範。

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