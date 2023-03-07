傳蔡英文4月訪美會晤麥卡錫　吳釗燮：規劃完成會對外說明

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

根據英國金融時報報導，總統蔡英文預計4月初訪美，並與眾議院議長麥卡錫在加州會晤，對此，外交部長吳釗燮7日受訪時回應，元首外交是外交工作重要一環，是外交部重責大任，但還未有具體規劃出來前，不會跟外界說明，如果有確切計畫、規劃完成，會跟總統府一起對外說明。

據了解，蔡英文將訪問友邦瓜地馬拉和貝里斯；4月初的美國行是友邦訪問行程一部份。而蔡英文也將訪問紐約、加州，並在加州與麥卡錫會晤，隨後在加州雷根圖書館（Reagan Library）發表演說。

今年1月就任議長、共和黨籍的麥卡錫去年夏天曾說，有意在當選眾院議長後訪問台灣。根據金融時報報導提到，蔡英文說服麥卡錫在加州會晤，而不是台北，以避免共軍侵略性的回應。數名知情人士表示，考量台灣方面的安全顧慮，蔡總統與麥卡錫達成共識在美國會晤。

對於相關傳言，吳釗燮表示，元首外交是外交工作重要一環，是外交部重責大任，但還未有具體規劃出來前，不會跟外界說明，如果有確切計畫、規劃完成，會跟總統府一起對外說明。

而日經日前報導我國退役軍官有9成赴中賣情報，7日上午也作出澄清，對此，吳釗燮指出，對日經關切之下，他們今天早上做了非常完整說明，澄清也表達遺憾，對於這樣的結果表達肯定，對於日經報導所引起的爭議，應該可以畫下句點了。