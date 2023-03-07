蔡英文訪美讓中共「師出有名」？　綠委：顧慮這些什麼都不用做了

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

根據英國金融時報報導，總統蔡英文預計4月初訪美，並與眾議院議長麥卡錫在加州會晤。有藍委呼籲，應取消類似會晤活動、避免台海緊張情勢升級。對此，民進黨立委鄭運鵬7日回應，不管是跟美國還是其他友邦碰面，中國都會有動作，每次都顧慮這些什麼都不用做了，中國不應介入台灣跟其他國家的對等往來，這是最重要的。

鄭運鵬指出，麥卡錫上任後就傳出很多訪台訊息，現在最新的狀況是總統可能出訪美國時跟他會晤，但不管怎樣都是很好安排，台灣要走出去、跟世界合作，這是相當正面的訊息，有任何形式的合作跟會談都樂觀其成。

至於出訪是否造成兩岸情勢升級？鄭運鵬表示，不管是跟美國還是其他友邦碰面，中國都會有動作，每次都顧慮這些什麼都不用做了，中國不應介入台灣跟其他國家的對等往來，這是最重要的。如果害怕中國壓力、全世界都不敢跟台灣往來，這才是最可怕的。

對於吳斯懷喊話應該跟日本中斷軍事往來，鄭運鵬指出，這就是非常不正確、不利台灣的做法，台灣跟全世界任何的往來，不管由誰執政都應該是正確的方向。

對於媒體提問，過去選總統都有訪美行、像是民眾黨主席柯文哲，未來賴清德是否安排？鄭運鵬表示，祝福柯文哲可以成功赴美、順利出訪，相信台灣不分政黨，只要跟友邦往來、接觸，都希望有助於台灣國際交流，如果柯主席成行就祝福他。

鄭運鵬指出，賴清德這幾年到美日訪問，不管是官方還是民間都建立很好管道，賴清德有副總統跟黨主席身份，相關安排會更正式一點。



