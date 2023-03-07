會怕！藍委籲外交部避免麥卡錫來台　吳釗燮：這樣的說法不確實

▲外交部長吳釗燮、行政院長陳建仁、國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

根據英國金融時報報導，總統蔡英文預計4月初訪美，並與眾議院議長麥卡錫在加州會晤，而國民黨立委林思銘呼籲，為了避戰，外交部應努力點，取消麥卡錫來台、避免台海緊張情勢提高。對此，外交部長吳釗燮7日回應，這樣的說法有點不確實，中國威脅下，外交部作為是要團結更多關心台海和平的友人。

據了解，蔡英文將訪問友邦瓜地馬拉和貝里斯；4月初的美國行是友邦訪問行程一部份。而蔡英文也將訪問紐約、加州，並在加州與麥卡錫會晤，隨後在加州雷根圖書館（Reagan Library）發表演說。

行政院長陳建仁7日率部會首長至立院備詢，林思銘質詢時質疑，中國近期升高戰爭危機、戰機也更接近我國領域，是不是為了避戰，外交部可以對麥卡錫來台這件事情努力點，取消來避免台海緊張情勢提高。

對此，吳釗燮表示，這樣的說法有點不確實，中國威脅下，外交部作為是要團結更多關心台海和平的友人，國際友人要給予高度支持的話，我們當然歡迎。

林思銘表示，我們當然歡迎，但就像國防部長邱國正之前受訪時所說，過去裴洛西來台升高台海危機，現在麥卡錫來當然也會升高。我國應該用和平的方式尋求避戰、避免兩岸情勢升高也是要努力的。

邱國正則澄清，這樣的決定權在中共、他說了算，有這些狀況他兵力會增加，自己當時的說法是這樣，但並不代表國防部反對外交作為。

陳建仁則表示，聯合世界上理念相同、自由民主國家，一起讓印太地區能夠自由開放，這是大家的共識，歡迎理念相同國家的友人來台訪問。

