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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳蔡英文4月訪美會麥卡錫　吳釗燮未證實：元首外交是重要工作

▲▼立法院對行政院院長提出施政方針及施政報告繼續質詢 吳釗燮 邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳建仁（右）與吳釗燮（左）赴立法院院會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文今年將啟動友邦訪問行程，外媒《金融時報》報導稱蔡4月將於期間訪問美國，並與美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤。對此，外交部長吳釗燮7日在立法院備詢時說，元首外交是非常重要的工作，外交部也會認真的來考慮，安排最好的出訪。

《金融時報》報導指出，蔡英文將訪問友邦瓜地馬拉和貝里斯，4月初的美國行是友邦訪問行程一部份，且蔡英文將在加州與麥卡錫會晤，並於加州雷根圖書館（Reagan Library）發表演說。

立法院今天繼續邀請行政院長陳建仁率領部會首長進行施政報告，並備質詢。

民眾黨立委邱臣遠質詢時關切蔡英文是否將訪問美國，並在加州雷根圖書館發表演說一事？吳釗燮說明，元首外交是外交部非常重要工作的一環，外交部也會認真的來考慮，安排最好的總統出訪，目前還沒有任何確切的規劃前，不適合對外說明，「如果有的話，我們一定會來報告」。

邱臣遠追問，台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan 21st Century Trade Initiative）目前實質的進度如何？可否視為雙邊貿易協定（BTA）？陳建仁回應，台美關係發展及談判進度都非常良好，台美21世紀貿易倡議也已經有很好的進展；邱臣遠追問，是否能在今年5月20日前簽署？陳建仁說，雙方還在努力洽商當中。

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