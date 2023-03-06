馬祖官兵如「孤島流落人」求援！施明德點名蔡英文：不覺得丟臉嗎

▲馬祖疑似有駐防官兵在沙灘寫下，「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」。（圖／翻攝自陳竑任臉書）

記者閔文昱／綜合報導

馬祖莒光近日爆出官兵斷炊，在沙灘寫字「馬防部伙房都沒肉，（阿兵哥）肚子餓都吃罐頭泡麵」，震驚外界。對此，民進黨前主席施明德表示，過去30年來他一直強烈主張「金馬非軍事區」、「金馬和平區」，但卻遭藍綠兩黨及軍方反對，如今連肉都缺，還得像孤島流落人在沙灘留字求援，痛批總統蔡英文「做為國家元首，您不覺得荒唐，丟臉嗎？」

施明德6日在臉書發文表示，過去30年來，他一直強烈主張「金馬非軍事區」、「金馬和平區」，他在擔任民主進步黨主席時，也曾在黨中常會提出「金馬非軍事區」、「金馬經貿特區」及「兩門對開」（金門和廈門對開）的提案，但卻在記者會宣布後遭受藍綠大政客為了選票大肆攻擊，而軍方也為了兩個防衞部門的高級官職，完全違背軍事專業知識，堅持兵留金馬。

▲前民進黨主席施明德。（圖／資料照）

然而，20幾年過去，金馬已悄悄徹軍，金門從當年的10萬大軍撤到只剩3000；馬祖從2萬兵力，只剩2000，但兩個大「防衛部」依舊存在，讓施明德不禁質疑，「軍方的目的何在？只是在保護自己的兩大防衞司令部的將官職位及扣住寵大的軍區管轄權！」

施明德提到，他在去年底發表「金馬和平特區草案」，呼籲全面從金門馬祖撤兵，缷除兩岸最容易擦搶走火的引信，向中國遞出70年來最有意義的橄欖枝，上個月他也看到金門議會不分黨派的成員已提出「金門永久非軍事區」的呼籲，希望擺脫戰爭的威脅，做區域性的交流，改善生活水平，為此他私下請人報告總統，希望會晤報告。

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

施明德直言，金門的日常生活用品、食品等等早就仰仗廈門，這已是眾所皆知，如今馬祖軍方在沙灘公然留下求援大字，「國防部長，你丟不丟臉！你還堅持要保留這兩個「防衛」司令部嗎？防衛什麼？防衛金馬？防衛台灣？不，完全在防衛你們的將官缺！在浪費國庫公帑！」

施明德痛批，連肉都缺，還得像孤島流落人在沙灘留字求援，「這樣的軍隊能防衛誰？」他也點名總統蔡英文，「總統大人，你真的認為金門馬祖還是台灣的防衛前哨嗎？總統大人，你的權力來日已無多，請為台灣做點真正的大事吧！不要把南投的立委選舉看得比國防大事重要吧！總統大人！請看看馬祖兵在沙灘的求救文吧！做為國家元首，您不覺得荒唐，丟臉嗎？」