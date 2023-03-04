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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文稱「不讓孩子上戰場」　她嗆「這心態」：拿什麼保證未來？

▲▼柯文哲市政總質詢 游淑慧 秦慧珠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨近日批評國防部預告的《全動法》修正草案，內容管制言論自由、娃娃兵上戰場等，遭總統蔡英文反擊「完全不是事實，是國民黨刻意的誤導人民，我們不會讓孩子上戰場」等。對此，國民黨台北市議員游淑慧4日開嗆，有「2024後不是我的事」這種心態的總統，要拿什麼保證未來？若無法保證讓台灣和平，就無法保證不會讓孩子上戰場。

面對國民黨掛布條稱「票投民進黨，孩子上戰場」，蔡英文昨日晚間發文強調「這完全不是事實，我們不會讓孩子上戰場。這是國民黨刻意的誤導人民。我們在做的是，讓國防更強，讓想要侵犯台灣的人不敢輕舉妄動。」

對此，游淑慧4日則在臉書發文表示，前中研院院長李遠哲曾跟蔡英文討論淨零碳排政策錯誤，但蔡英文卻回應「2024後不是我的事」。這不禁讓游淑慧質疑，「有這種心態的總統，妳拿什麼保證未來？」

游淑慧痛批，蔡英文把兩岸搞成這樣，一味屈從外國意志的總統，要拿什麼保證台灣安全？再者，目前蛋與藥都無法滿足國人需求，且蔡政府讓全民打高端，卻無法讓號稱「最友好」的美國、日本承認，質疑「你到底拿什麼保證？」

「蔡總統，你無法保證讓台灣和平，就無法保證不會讓孩子上戰場。」游淑慧強調，雖然她沒有小孩，但她決不會讓別人的孩子死不完的自私。

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