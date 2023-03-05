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陳建仁：祝賀蔡培慧勝選　代表昔執政團隊努力獲認可

▲▼行政院長陳建仁受訪。（圖／行政院提供）

▲行政院長陳建仁。（圖／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

南投縣第二選區立委補選選舉結果出爐，民進黨終止去年底以來「連三敗」，由準立委蔡培慧勝出。行政院長陳建仁5日說，祝賀蔡培慧，相信她會為南投鄉親帶來更好的建設，這也代表過去執政團隊的努力獲得民眾認可。

陳建仁今天上午視察「南臺科大宿舍改善情形」前接受媒體聯訪，媒體詢問民進黨提名的蔡培慧於南投縣第二選區立委補選勝出，是否代表民眾看到民進黨及執政團隊的檢討和努力，也願意再給機會呢？有替2024總統及立委選舉加分嗎？

對此，陳建仁表示，蔡培慧「立委」深耕南投，在南投得到了民眾的支持，「我們在這裡特別的恭喜她，也祝賀她」，相信蔡培慧擔任立委以後，一定會在立法院對自己有很好的質詢，也會為南投鄉親帶來更好的建設，在這裡祝福她，希望她擔任立委的工作能夠順利。

陳建仁談及，在總統蔡英文執政以來，執政團隊大家全力以赴從事福國利民的工作，這一次南投的勝選，實際上也是讓大家知道：過去的努力確實得到民眾的認可。

陳建仁強調，未來會更加努力，特別是在《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》通過後提出特別預算案，希望朝野黨團盡快審查，讓該預算案早日通過，讓民眾能夠得到好處，執政團隊將繼續努力，爭取全民的支持，也希望全民支持行政團隊，讓國家更加美好，台灣更美好。

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