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國軍「荒島求生」怨沒有肉　李彥秀轟：蔡英文與民進黨在羞辱軍人

▲▼0617國民黨中常會李彥秀堵訪。（圖／記者徐斌慎攝）

▲國民黨台北市議員李彥秀。（圖／記者徐斌慎攝）

記者江采蓁／綜合報導

位於馬祖莒光的官兵，因為軍租民船，近期因海象不佳及故障維修，致多次無法順利運補至馬祖地區，導致有疑似馬防部官兵在沙灘上寫下「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」等字。對此，國民黨台北市議員李彥秀就痛批，國軍荒島求生，羞辱軍人的正是總統蔡英文與民進黨。

李彥秀批評，國軍荒島求生，羞辱軍人的正是蔡英文與民進黨。她指出，台灣民眾跑遍市場買不到一盒雞蛋，西莒官兵在沙灘留言「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭！」若不是親眼所見，真的無法想像，這就是蔡英文口中「20年來經濟最好的臺灣」、「稅收超徵4,500億元的美景！」

李彥秀質疑，當日本媒體捏造「臺灣退役軍官九成是共諜時」，身為三軍統帥的蔡英文，怎麼莫不吭聲；當航太專家身穿飛行夾克，在捷運上遭辱罵「你不覺得你很可恥嗎？」，宣示要捍衛軍人尊嚴的蔡英文，怎麼啞口無言；當戍守最前線，保疆衛土的戰士21天苦等不到運補，只能仿效「荒島求生」在沙灘上寫字求救，蔡英文不會感到羞愧嗎？

李彥秀提到，去年底，蔡英文在宣布延長役期的記者會上說道「在屈辱過後，還是得面對戰爭」、「只要台灣夠強，青年就不用上戰場。」她批評，蔡英文漠視側翼用少數個案抹紅國軍、放任綠委要求全面徹查國軍共諜、無力解決層出不窮的軍紀問題、讓體力消耗極大的第一線官兵吃不到肉，「請問，是誰讓國軍遭到羞辱？是誰在放任側翼踐踏軍魂？是誰讓國軍必須上演荒島求生？是誰讓綠委繼續踐踏國軍尊嚴？」她直言，不正是蔡英文以及民進黨嗎？

李彥秀表示，農曆春節，蔡英文分享年菜，精緻的美食與擺盤，讓網友大呼「法國大餐」，而對照前線官兵沙灘疾書，只求能吃到一口肉，她只想問蔡英文與民進黨政府，「你不覺得你很可恥嗎？」

針對此事，國防部長邱國正6日上午在立院受訪時，坦言國防部有不夠周延的地方，但也保證，自己擔任國防部長期間，不會再發生此事。不過，對於官兵在沙灘寫字一事，他認為要檢討領導幹部，要追究這件事。

▲▼馬祖莒光鄉阿兵哥21天沒肉吃 國軍憤怒沙灘留言想吃肉。（圖／翻攝自陳竑任臉書）

▲馬祖莒光鄉阿兵哥疑似21天沒肉吃，憤而在沙灘留言想吃肉。（圖／翻攝自陳竑任臉書）

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