馬祖國軍怨沒肉吃　柯文哲點3問題：誰讓前線斷補？

記者袁茵／台北報導

馬祖莒光傳出斷炊，官兵只能暫時吃軍用罐頭，還疑似有馬防部官兵在沙灘上寫下「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」等字。民眾黨主席柯文哲6日表示，此事凸顯了3個問題，包括軍中補給計畫失靈、正常管道解決不了，以及事件發生後，國防部立刻派運補物資，「那這20天到底是怎麼回事？」

柯文哲6日於臉書以「三軍未發，糧草先行」發文表示，後勤補給是一門專業，承平時期， 馬祖莒光鄉貨船竟長達20天沒有運補，島上缺肉、缺菜，導致馬祖沙灘上出現「馬防部伙房都沒肉，肚子餓都吃罐頭泡麵」字樣。

柯文哲提及，當過兵的都知道，生產過剩的都是拜託阿兵哥消化，自己就遇過每天要吃好幾根香蕉的情形，如今反過來，承平時期竟斷補20天，讓駐守前線的國軍只能吃白飯配罐頭。

柯文哲認為，此事件凸顯3個問題，第一，相關單位沒有應變能力，軍中補給計畫失靈；第二，下情無法上達，正常管道解決不了，弟兄只能自求生路；第三，事件曝光後，國防部立刻派出C-130運補物資，這說明問題不是不能解決，「請問過去這20天，到底是怎麼回事？」

柯文哲說，馬祖守軍全盛時有5萬官兵，現在只剩下兩千多位，人數少卻是台海安全的第一道防線，如今國防部連前線弟兄都無法照顧，沙灘上的兩行字，讓國軍形象重挫，也讓人無言。