馬祖國軍沒肉吃！四叉貓開酸「沙灘寫字比打1985還有效率」

▲馬祖沙灘爆出有阿兵哥寫下「伙房都沒肉」。（圖／翻攝自陳竑任臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

馬祖莒光近日爆出官兵斷炊，在沙灘寫字「馬防部伙房都沒肉，（阿兵哥）肚子餓都吃罐頭泡麵」，震驚外界。對此，馬防部回應，除以C-130運輸機空運冷凍肉品外，正、副指揮官也以交通船送食品至馬祖。對此，網紅「四叉貓」劉宇發文，曝光當兵插曲，還酸「沙灘寫字比打1985還有效率！」

四叉貓在粉專「劉宇」發文，聊到「關於馬祖國軍沒肉吃這件事」，文中列出4點，首先第1點提及原因，「由於最近天氣不佳（21天）貨船沒辦法補運，阿兵哥在海灘上寫著馬防部沒肉吃只有罐頭配白飯。」接著第2點就酸，「我以前當兵應該學這招的」，像是直接寫在牆壁上、讓別人拍照曝光，因為「當年我傻傻打1985，結果被指揮官盯爆QQ」。

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第3點則回憶當兵被禁假時，他都會去伙房找士官長閒聊，並凹牛羊肉罐頭帶回營上吃，「當兵吃罐頭跟泡麵有時候比伙房煮的還好吃 XD」。最後1點，看到寫字照曝光後，國防部即派出C-130運輸機，讓他直呼「沙灘寫字比打1985還有效率！」

▲四叉貓發文談馬祖國軍沒肉吃一事。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

馬祖莒光出現斷炊，官兵只能暫時吃軍用罐頭一事，陸軍馬祖防衛指揮部說明，，因軍租民船，近期因海象不佳及故障維修，致多次無法順利運補至馬祖地區，且莒光地區貨源有限，肉品廠商供貨不穩，故本月4、5日肉類供應不足，暫以軍用各類罐頭替代，其餘食材均充足。

對於官兵沒肉可吃的問題，馬防部表示，指揮官陳中將及副指揮官馬少將，已於6日上午7時親自以交通船運送2日份冷凍肉品至莒光地區，並已完成卸載；而今日上午C-130運輸機將前運5.2噸各類冷凍肉品至馬祖地區，可供應全防區官兵10日伙食所需。