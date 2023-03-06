游淑慧為港湖立委初選「改頭換面」　驚曝髮型師背景大有來頭

▲游淑慧新髮型。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨台北市議員游淑慧日前表態投入黨內南港、內湖區立委初選，她5日透過臉書分享為了立委初選，重新整理門面的新造型，獲得網友一片好評。此外，她也透露幫她剪髮的設計師江姮霓曾替前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮以及前台北市長柯文哲操刀過，是貨真價實的「魔髮師」。

游淑慧在臉書分享多張新髮型的照片，表示她是為了2024港湖區立委初選重新整理門面，她也大讚設計師江姮霓真的是神之手。她打趣提到，因為自己是圓臉，曾以為她這輩子跟俐落短髮絕緣，一開始江姮霓說要給她剪這個髮型的時候，她還非常猶豫，結果事實證明，跟選舉一樣，要有新的思維跟勇敢的嘗試，她自己十分喜歡新造型，也希望大家會喜歡。

游淑慧透露，造形完畢後，江姮霓才跟她說，2014年柯文哲參選市長前，也是由她操刀，游表示，想到跟阿北的造型差距，「我只能說江老師果然是魔髮師，我心中默默想，不管老師一開始怎麼造型，沒多久都會被阿北抓頭抓亂吧。」她最後也笑稱，這是一種什麼樣的詭譎緣份。

此外，她在留言補充道，「後來回家上網查，發現阿扁、呂秀蓮也被江老師造型過，我真是有眼不識泰山。」此文一出，不少網友也按讚留言稱讚「漂亮又有氣質」、「整個年輕十歲」、「這是大學生吧！」

▲游淑慧新髮型。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

▲游淑慧新髮型。（圖／翻攝自游淑慧臉書）