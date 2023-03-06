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台科大與華夏科大最快8月整併　確保「學生原校畢業＋教職員全留聘」

▲▼華夏科技大學。（圖／翻攝自GoogleMaps）

▲華夏科技大學將與台灣科技大學整併。（圖／翻攝自GoogleMaps）

記者楊惠琪／台北報導

國立台灣科技大學與華夏科技大學今（6日）共同發布新聞稿指出，高教環境受到少子女化衝擊，為提升競爭力、整合資源、擴大規模，正式宣布兩校將整併，目前已成立工作小組，強調現有2200名華夏學生將在原校就讀、原校畢業，而近百名華夏教職員也會全數留聘。

台科大主秘呂正修指出，去年曾在非正式場合與華夏科大談到互相合作可能性，惟於內部討論過程中引起誤解，但在雙方持續誠意溝通下，去年7月簽訂合作備忘錄，在學術研究、參訪交流與共同規劃課程等面向，展開實質互動，藉由資源共享合作，雙方已建立良好合作默契。今年1月校務會議決議通過，籌組「整併推動委員會」，規劃二校整併事宜。

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華夏科大主秘鍾國強表示，去年12月底董事會一致同意台科大為華夏科大最適當合作或合併對象，在建議比照以往案例保障學生受教權，與尊重教職員意願及維護應有權益，並由台科大全部聘用原則下，同意華夏科大和台科大就合作或合併洽商，除預為華夏科大全體教職員生籌謀未來規劃外，亦為台灣技職教育優質發展尋求新契機。

鐘國強說，兩校整併計畫書預計4月底或5月中送到教育部，一旦核定通過，整併計畫預計8月啟動，預計最快112學年起先停招，2200名大學部、五專部學生，會繼續留在原校就讀、原校畢業，近百名教職員也會全數留聘或提供適當的優退優離方案。

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