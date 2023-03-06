便當220元被Toyz酸割韭菜！館長曝製程　一條要做2天：豬肉吹冷氣

▲館長公開製作過程。（圖／館長惡名昭彰YT）

記者施怡妏／綜合報導

實況主Toyz（劉偉健）成立手搖飲品牌，其中一款售價87元的飲料取名為「橙芝汗」，疑似用諧音諷刺館長「陳之漢」，而館長即將推出的220元脆皮燒肉便當，也被Toyz酸太貴，是在割韭菜。館長4日開直播，怒轟Toyz用90元自己來做做看，大方公開脆皮燒肉的製作過程，東西都是真材實料。

館長4日開直播透露，脆皮燒肉的皮跟餅乾一樣，吃下去會「卡滋卡滋」，一咬就會在口中化開，因此製作過程特別繁瑣，要醃製、烘烤、靜置、吹冷氣，「豬肉是兩天才能做一條，非常費功夫」，而且10斤的肉買回來，烘烤後僅剩下5斤，損耗的都是成本，「你做不出來我這豬肉，我這豬肉有獨家配方」。

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▲團隊試吃全北部知名的便當。（圖／館長惡名昭彰YT）

館長坦言，現在物價狂漲，肉價、菜價、蛋價、油價、店租都在漲，什麼都要錢，光是製作的機器設備就花了上百萬元，尤其店面選在北部，相較南部成本又更高，但他會努力做到最完美，做好萬全準備，讓大家吃到服氣，「我有信心，便當回購率絕對100%」。

館長透露，便當已經籌備超過9個月，他與團隊甚至還買遍全北部的知名便當店，共有3、40種便當，一款款試吃、考察，找出自己便當的優勢，以及與別家店的差異。

館長強調，便當的用料都是真材實料，「到時歡迎大家拿秤子來秤，看燒肉有沒有足4兩，沒有足4兩，我服你，我是館長，我知道你會怎麼修理我」，之所以拖到至今還沒開店，就是希望可以將商品做到最完美，不怕酸民的攻擊。